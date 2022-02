Mariano Barroso: "La indústria del cinema aporta riquesa, identitat i Marca Espanya i això cal valorar-ho"

Així ho ha asseverat Barroso en una entrevista concedida a Europa Press en la vespra de la celebració en el Palau de les Arts de València de la gala dels Premis Goya.

El màxim responsable de l'Acadèmia ha reflexionat sobre el fet que "pareix que el cinema sempre viu un moment decisiu, des que es va inventar, però aquest és cert que ho és, perquè és una gala en la qual estaran els companys i el públic presents al Palau de les Arts i la gent està tornant a les sales d'una manera gradual, perquè encara hi ha por, ja que està la pandèmia fent estralls".

"Però és un moment en el qual presentem un grapat de pel·lícules impressionants, amb una riquesa increïble, no només en el tipus d'històries que s'expliquen, sinó també en com s'expliquen, i que demostren la vitalitat i la força del nostre cinema, que es veu reconeguda ací i a nivell internacional", ha recalcat.

"EL CINEMA SUBVENCIONA A l'ESTAT"

En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que "la realitat és que la del cinema és una indústria que subvenciona a l'Estat, en contra del que s'ha dit moltes vegades". "Aporta molt més del que rep i ja ni et dic des de la irrupció de les plataformes, que suposa moltíssims impostos per a l'Estat, però també abans amb les sales".

Ha comparat la situació amb altres indústries, com la de l'automòbil, que "rep unes ajudes tremendes perquè genera molts llocs de treball, però són empreses en la seua majoria internacionals, quasi cap és nacional, i reben ajudes de l'Estat, del contribuent".

Barroso ha reconegut que els professionals del sector se senten "privilegiats" per poder dedicar-se a una professió que és "viure un somni", però ha precisat que "també hi ha unes necessitats per a la gent que es dedica a açò" i en el col·lectiu d'actors, per donar una dada, hi ha un atur del 90%, una "xifra tremenda".

Per açò, ha continuat, "portem molt temps obstinats a traslladar que som una professió que genera molta riquesa per al país". "I no parle només de diners, sinó que genera molta, molta riquesa", ha insistit.

Prova de la difusió i imatge de marca que exporta el cinema espanyol és la presència que tindrà en la pròxima edició dels Oscars, amb quatre nominats -Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias i Alberto Mielgo- "que estaran demà també en la Gala dels Goya".

"TANT DE BO ES TORNEN AMB ELS QUATRE OSCAR"

Mariano Barroso no ha volgut oferir un pronòstic sobre la sort dels espanyols en els premis de Hollywood. "Tant de bo es tornen amb els quatre Oscar", ha exclamat.

Sobre les veus que diuen que potser la pel·lícula de Pedro Almodóvar, 'Madres paralelas', hauria tingut més possibilitats d'optar a millor cinta estrangera que la seleccionada, 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa, Barroso ha subratllat que es tracta de dos grans films i que aquest ha sigut un any de títols "estupends".

D'altra banda, preguntat per l'esborrany de la Llei del Cinema, que el Consell de Ministres preveu abordar el dimarts i que reuneix per primera vegada sèries i pel·lícules en una mateixa norma, Barroso ha comentat que no coneix el text "al detall" i ha assenyalat que és "un tema complex".

"SOM ELS MATEIXOS ELS QUE FEM SÈRIES I PEL·LÍCULES"

"D'una banda, està tota la indústria audiovisual quant a generació de llocs de treball i és indubtable que les sèries i les pel·lícules que estan produint les plataformes estan generant molts llocs de treball i això sempre és benvingut. L'Acadèmia de Cinema, després d'un llarguíssim debat fa un parell d'anys, va decidir que la definició de cinema per a nosaltres va més enllà del concepte de qualsevol cosa que es puga veure en qualsevol pantalla. Per a nosaltres el cinema és el fet de compartir en una sala de forma col·lectiva una experiència emocional, és viure junts les mateixes emocions i al mateix temps, eixe és el fet cinematogràfic", ha argumentat.

I ha afegit: "L'Acadèmia de Cinema està posicionada hui per ací, la qual cosa no vol dir que no aplaudim tots els llocs de treball i la vitalitat de la indústria. Ens movem ací. És un temps molt canviant, estan canviant els hàbits de veure producció audiovisual i no sabem qual va a ser la foto final de la pandèmia. En tot cas, som els mateixos els que fem les sèries i les pel·lícules, i està per veure quina serà la foto final".

En aquesta mateixa línia, i sobre la possibilitat de permetre que siguen candidates als Goya pel·lícules que no hagen passat per les sales de cinema, ha recordat que l'Acadèmia aplica sobre aquest tema les mateixes normes que el Ministeri de Cultura, és a dir, que la cinta tinga nacionalitat espanyola i una estrena en sales durant un mínim de dies. "Va haver-hi una excepció pel tancament de les sales per la covid, però una vegada que va concloure eixe període apliquem els mateixos criteris que el Ministeri de Cultura. No tenim capacitat ni estructura per a investigar què pel·lícules compleixen o no, rebem la documentació del Ministeri i és la que apliquem", ha postil·lat.

Mariano Barroso també s'ha referit a la possibilitat que durant la gala de demà hi haja al·lusions polítiques i a la situació d'Ucraïna. "En la gala totes les persones que pugen a arreplegar premis tenen llibertat d'expressió, faltaria més", ha dit el responsable de l'Acadèmia, que ha plantejat: "I com anem a estar a favor de la guerra? Ni a Ucraïna ni en cap lloc".

Finalment, sobre les mesures de seguretat a causa del context sanitari, ha considerat que hi ha unes obligacions de "responsabilitat i contenció, que són les que imposa el moment".

"La contenció és necessària, no només per seguretat i sanitat, sinó per responsabilitat i imatge. Estem obligats a mostrar qui som, que som un col·lectiu responsable, que respecta les mesures, com no pot ser d'una altra manera. Es tracta de mantindre una certa prudència, que és la que imposa la realitat", ha conclòs.