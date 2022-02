Oltra dice que la Dama d'Elx "debería estar en Elx" y apoya al alcalde para que el Gobierno la traslade

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por su opinión sobre la petición del alcalde de Elx al Ejecutivo de que traslade la Dama a Elx por el 125 aniversario.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha afirmado que el primer edil "tiene todo el apoyo del Consell en este tema": "Es una cuestión notoria que la Dama debería de estar, como su nombre indica, en Elx".

"Y no solo por el 125 aniversario", ha agregado, para apostillar: "No sé por qué las piezas tienen que estar todas en Madrid. Volvemos a lo mismo. Todas las sedes no deben de estar en Madrid", ha reclamado.