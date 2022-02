L'electro-òpera d'agitació 'Manifest Antiromàntic' unirà música i arts escèniques al Principal

Es tracta d'una electro-òpera "d'agitació" sobre la possibilitat d'estimar-nos en l'època del consum de cossos i proposa un 'remix' de música, arts escèniques i audiovisuals que entona el narcisisme tecnològic al ritme de l'electrònica valenciana de Prozak Soup, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les actrius Sara Guerrero, Kerri Ann i Olga Martínez i l'actor Alberto Escartí donen vida a un assaig musical sobre les tecnologies digitals, el consum de cossos i la solitud narcisista amb la presència en escena dels cantants Joan Palomares i Rafa Nogueroles, acompanyats de la resta de la banda.

L'argument, basat en una cita de Tinder real, és narrat musicalment per un cor autòmat amb efecte 'autotune', mentre se se succeeixen cançons d'electrònica amb un paisatge acústic postmodern on entren en crisi el sexe, l'amor i fins i tot el gènere dels protagonistes.

Una estètica colorista i unes coreografies excèntriques fan de l'obra una experiència "divertida, intensa i reflexiva" al mateix temps que es posa en escena la música valenciana i en valencià més actual, assenyala la Generalitat.

A partir de l'univers que Pau Berga i Joan Palomares van crear per al videoclip de Prozak Soup 'Come On' (Premi Carles Santos 2019), es feia "urgent" la necessitat de portar les seues sensibilitats cap a un terreny "més complex i viu".

Així, 'Manifest antiromàntic' naix com una "tecno-conjunció sagrada entre les tesis porno-narcisistes de Joan Palomares, el surrealisme maquínico-mediterrani de Pau Berga i el 'high' d'una nit de festa i electrònica".

'Manifest antiromàntic' compta amb la direcció artística de Pau Berga, la codirección escènica de Paula Pachón i la producció executiva de Jesús Calvo. El vestuari és a càrrec d'Aurora Canós, l'escenografia, de María Dolz i el vídeo, de Borja Pons. A més, s'ha comptat amb el so de Simes Audio, el disseny d'Enric Alepuz i la fotografia d'Alberto Gutiérrez i Mario Zamora.

Després de l'estrena al Teatre Principal de València, l'electro-òpera 'Manifest antiromàntic' arribarà el mes de novembre a Alacant i Castelló de la Plana.