El districte Camins al Grau acull aquest diumenge la setena carrera popular 'Never Stop Running'

La carrera tindrà lloc entre les 9.00 i les 10.20 hores, encara que els talls de trànsit necessaris per a la seua celebració tindran lloc abans. Així, el tall de l'avinguda França, des del carrer Menorca fins al carrer Eivissa, per al muntatge de l'eixida i la meta començarà a les 6.00 hores del diumenge i es mantindrà fins a les 11.30 hores aproximadament, tenint en compte també la realització de les carreres infantils.

La prova esportiva discorrerà per l'avinguda França (a l'altura del carrer 3 d'abril de 1979), plaça Europa, carrer Padre Tomás Montañana, avinguda del Port, via de servici de la calle J.J. Dómine, tornada per aquesta mateixa via, avinguda Enginyer Manuel Soto, carrer Juan Verdeguer, avinguda Balears, carrer Menorca (en contra direcció al trànsit motoritzat) i avinguda França fins a arribar a la meta.

El consistori ha precisat que estarà prohibit estacionar en tots dos sentits de l'avinguda França (entre el carrer Menorca i el carrer Eivissa), des d'aquest dissabte a les 22.00 hores i fins a les 12.00 hores del diumenge.

Pel que fa a la circulació dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), l'Ajuntament ha indicat que els usuaris poden consultar tota la informació amb les afeccions en la secció Última Hora de la web de la companyia, en l'App i a les xarxes socials de l'entitat.