Cvirus.- El PSPV demana campanyes de conscienciació per a l'ús de mascaretes en exteriors

Amb aquesta iniciativa, els socialistes busquen reafirmar l'aposta per la prudència, la corresponsabilitat i la conscienciació dels valencians, especialment de cara a les pròximes celebracions multitudinàries a la Comunitat com les Falles o la Magdalena.

Al seu juí, malgrat la relaxació de les mesures enfront de la COVID-19, no es pot deixar de banda "el compromís individual que ha sigut fonamental durant la crisi sanitària", ni oblidar que la mascareta ha sigut eficaç per a la contenció del virus.

"La pandèmia segueix ací fóra i no podem relaxar-nos", subratlla la diputada del PSPV en un comunicat, per a insistir que la ciutadania ha demostrat durant tot aquest temps "el seu compromís per a posar límit a la crisi sanitària: Ara no podem fer malbé tot eixe treball".

A més, recorda que els professionals sanitaris coincideixen en l'eficàcia de la mascareta com a barrera de limitació en la transmissió del virus, juntament amb la resta de mesures adoptades i els alts índexs de vacunació.

Per tot açò, els socialistes aposten per reforçar les campanyes institucionals de conscienciació sobre l'ús de la mascareta i per programar accions puntuals perquè a la Comunitat "no decaiga el compromís ciutadà" amb les mesures de seguretat sanitària: "Hem de seguir practicant la prudència i la corresponsabilitat".