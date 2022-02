La Diputació de València tanca 2021 reduint el període mitjà de pagament a proveïdors a només 13 dies

20M EP

NOTICIA

La Diputació de València continua any rere any rebaixant de manera significativa el període mitjà de pagament a proveïdors. Al llarg de 2021, aquesta dada ha passat dels 23 dies del mes de gener als 13 dies de desembre, molt per davall dels 60 dies que fixa la Llei d'Estabilitat Pressupostària.