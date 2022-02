La Generalitat entrega a les bandes les partitures adaptades d'alguns dels grans èxits de Berlanga

Es tracta de l'encàrrec realitzat per la Generalitat al compositor valencià amb motiu de la celebració de l'Any García-Berlanga, que commemora el centenari del naixement del director de cinema, amb la finalitat de "disposar de les versions de deu temes musicals de la seua filmografia amb els arranjaments i la instrumentació necessària per a ser interpretats per bandes de música".

Segons ha informat la Generalitat, durant la seua intervenció, Rosana Pastor ha destacat que el Govern valencià "ha tingut present, des del primer moment, la cultura musical com a eix vertebrador de tots els actes de l'Any Berlanga". Amb aquest acte, es pretén "commemorar la figura del gran cineasta valencià i, al mateix temps, realitzar un reconeixement a la música, tan estretament lligada al caràcter valencià".

Per la seua banda, la presidenta de la Federació de Societats Músicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, ha destacat en un comunicat el "orgull" per al col·lectiu de "poder col·laborar amb la commemoració a un de les grans icones de la cultura valència i així concloure el nostre homenatge a la seua figura, que arranquem el passat mes de juny, amb tres concerts simultanis a les tres províncies valencianes al ritme de 'Bienvenido Mr Marshall'".

"EXTRAORDINÀRIA IDEA"

El compositor ha qualificat d'"extraordinària idea" la recuperació del patrimoni musical que permetrà "enriquir el repertori de les societats musicals i comunicar el valor de la música i de l'art de Berlanga".

En concret, les deu partitures entregades corresponen a les bandes sonores de 'Calabuch'; 'Copla de las divisas'; 'El Verdugo'; 'Grandezza Natural'; 'La Boutique'; 'La Vaquilla'; 'Los Jueves', 'Milagro'; 'Mango Sabroso'; 'Novio a la vista' i Plácido.

Aquestes partitures passaran a formar part del fons de la FSMCV amb l'objecte que totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana les tinguen la seua disposició per a ser interpretades i incorporades al seu repertori habitual, ja que fins al moment no existia adaptació per a banda d'aquestes obres.

La Federació distribuirà aquests materials digitalitzats a les 550 societats musicals federades mitjançant la plataforma de gestió interna que posa a la disposició de les mateixes, habilitada expressament per a la distribució de partitures.