Puig insta Cs a "seguir la línia de la reforma laboral" i donar suport al canvi del finançament autonòmic

Així ha respost, en la sessió de control en Les Corts, a les crítiques de la síndica de Cs, Ruth Merino, a la ministra d'Hisenda, la socialista Mª Jesús Montero, perquè fa dos setmanes va exigir que les propostes que presenten les autonomies "no siguen un plantejament que solament perseguisca l'interés de cada territori".

Puig ha negat que aquest posicionament vaja en contra de les al·legacions que va presentar la Generalitat a la fi de gener a l'esborrany d'Hisenda, ja que van ser declaracions prèvies i "no estava responent la qüestió valenciana".

Dit açò, ha garantit que defendrà la posició de la Comunitat "amb total integritat i fortalesa" i ha agraït que la "immensa majoria" de partits polítics van donar suport a les al·legacions presentades després de les conclusions del grup d'experts que assessora al Consell sobre finançament.

De fet, Puig ha assegurat que està d'acord amb la postura de la ministra perquè el nou sistema de finançament "no pot ser simplement una suma de les posicions dels territoris". Ha reiterat que la proposta valenciana beneficia "a tots els pobles d'Espanya" i no només té en compte les característiques de la Comunitat.

"Estem en una bona posició en aquest debat, que serà intens", ha asseverat, recordant que "serà necessari comptar amb tots" els partits en el Congrés perquè l'aprovació requereix de majoria qualificada, "almenys d'aquells que estan a favor de l'Estatut de les Autonomies".

En la seua intervenció, la portaveu de Cs ha posat en dubte que la reforma tire avant aquesta legislatura i ha retret al PSOE que els seus dirigents a Castella-la Manxa i Canàries pensen el mateix, així com que el grup socialista en el Senat votara en contra de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

"Sóc jo o el seu partit no està per la tasca de donar-se massa pressa en açò?", ha preguntat a Puig, i ha acusat el Govern de fer cessions als "nacionalistes i separatistes" i de mantindre "vergonyes" com el contingent basc.

És més, Merino ha criticat que la Generalitat "imprimix any rere any bitllets del Monopoly i augmenta el deute sense control mentre els seus caps a Madrid segueixen practicant eixe trilerismo", per la qual cosa ha augurat que tornarà "el dia de la marmota" amb el finançament. Per açò ha exigit a Puig "que siga valent i no seguisca baixant el cap davant la injustícia" i seguisca reclamant un fons d'anivellament transitori fins a la reforma.

En la seua rèplica, el 'president' ha reconegut que hi ha altres comunitats amb un 'statu quo' determinat que no estan per la tasca de canviar el sistema, així com que hi ha posicions diferents en el PSOE i "en qualsevol partit", mentre ha destacat que la Comunitat ha aconseguit una posició comuna a diferència d'altres autonomies.

Ha cridat així a buscar el consens entre les CCAA i en el Congrés, per al que ha demanat al partit d'Inés Arrimadas que done suport a aquesta futura votació igual que va fer la setmana passada amb la reforma laboral. Finalment, ha recordat a Cs que la proposta valenciana insta el Govern a compensar el deute històric i a aprovar un fons transitori, encara que ha insistit que "no és fàcil".