Cvirus.- La Generalitat augmenta l'aforament esportiu al 85% en exteriors i al 75% en interiors com va acordar el Govern

Es tracta d'una decisió consensuada entre el Ministeri i les comunitats autònomes, davant la baixada de la incidència de la pandèmia, que entra en vigor aquest dijous després de la seua publicació en el BOE. Fins ara, l'aforament per a esdeveniments en exteriors era del 75%, mentre que el d'interiors estava en un 50%.

A la Comunitat, el DOGV també ha publicat l'orde que modifica les anteriors mesures sanitàries en esdeveniments esportius multitudinaris decretades el passat octubre.

En concret, s'entén per esdeveniment esportiu multitudinari tot el que se celebre en espais o recintes amb capacitat superior de 5.000 persones, així com els celebrats pels equips que participen en la lliga professional de futbol masculina i femenina, l'ACB i la femenina Endesa de bàsquet.

La resolució de la Generalitat, vigent fins al 28 de febrer, recorda que es reforçarà la vigilància de l'ús de mascareta durant la permanència en l'esdeveniment, inclosa l'àrea de lavabos, així com en els moments d'entrada i eixida.

A més, l'organització de l'esdeveniment haurà de garantir la seguretat en l'entrada i eixida, fixar franges horàries per a l'accés i abandó escalonat del públic per sectors i assegurar el personal suficient que garantisca la seguretat dins i fora per a evitar aglomeracions.

En aquests esdeveniments no es permetrà la venda ni el consum d'aliments i begudes, excepte aigua. També està prohibit fumar tabac o productes relacionats com a cigarrets electrònics.

Entre la resta de recomanacions, l'organització haurà d'establir mesures de prevenció i control durant la planificació, desenvolupament i fi de l'esdeveniment per a reforçar protocols de neteja i desinfecció, senyalització d'accessos i zones de pas, evitar aglomeracions o coordinar sistemes de vigilància.

En l'orde, firmada per la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, el Consell sol·licita la col·laboració de Delegació del Govern i els ajuntaments, a través de les forces de seguretat i de les policies locals, per al control i aplicació de les mesures. El seu incompliment quedarà subjecte al procediment de l'activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020.