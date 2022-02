Ximo Cerdà aposta per fórmules noves per a fer als xiquets "protagonistes" dels llibres que lligen

"Hui en dia es busca una interactivitat amb el lector perquè la literatura està competint amb altres mitjans que donen una satisfacció més immediata: la televisió, els videojocs, el multimèdia... i el que s'intenta és jugar amb el valor afegit que pot donar la literatura", ha explicat.

Eixa és la tècnica que ell practica en la col·lecció de llibres que, sota la marca 'Escapistas', involucra el lector en el desenvolupament de la història i planteja una sèrie d'endevinalles que ha d'anar solucionant per a arribar al desenllaç.

Ximo Cerdà, que ha participat en la Trobada d'Escriptors de la Biblioteca Valenciana, compagina el seu treball de professor en l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València amb l'activitat literària i és autor d''Escapistas: Campanilla secuestrada', 'Escapistas: un anuncio misterioso' i 'Escapistas: la mansión del horror'.

També ha escrit 'Un mocador de pirata', amb el qual va guanyar el Premi de la Crítica Literària de 2019, en la modalitat de literatura infantil i altres novel·les de misteri com 'La mano de Dios', ambientada en la seua ciutat natal, Xàtiva.

L'autor ha insistit que per a despertar l'interés cal considerar al lector com un subjecte actiu en la lectura. "Cal ser més creatiu que mai i buscar recursos innovadors per a atraure als xiquets a la literatura, que possiblement siga un món menys atractiu d'entrada, però que pot reportar a la llarga una satisfacció molt més completa", ha declarat.

Cerdà ha admès als alumnes que han participat en la trobada (IES Sivera Font de Canals, CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent i el IES Benigasló de Vall d'Uixó) que és molt més divertit escriure per al públic infantil que per a l'adult.