La remodelació del Gulliver de València arrancarà "en setmanes" i les obres duraran quatre mesos

Campillo ha realitzat aquestes manifestacions després que el grup popular municipal en el consistori haja criticat que l'equip de govern "ha donat vacacions" al Parc Gulliver, que "porta tancat dos anys i segueix sense data per a reobrir les seues portes".

El regidor del PP Carlos Mundina ha considerat que "pareix increïble que haja passat aquest temps sense que existisca data concreta d'inici de les obres i molt menys de reobertura". "Ocorre com amb el Palau de la Música, que es va tancar fa tres anys i tampoc es coneix quan s'obrirà de nou. Són dos clars exemples de com governa Ribó i els seus socis del PSOE, una mostra del desgovern municipal", opina en un comunicat.

Els 'populars' assenyalen que el recinte va tancar les seues portes al març de 2020, aprofitant la pandèmia per a la seua restauració. Però en 2021 quan es va reobrir després de les obres de millora va haver de tancar a les poques hores, "ja que la pintura que es va utilitzar provocava picors als usuaris". D'aquesta manera, el parc Gulliver "va haver de ser tancat al maig de 2021 a les poques hores de la seua reobertura.

"De moment, -continua Mundina- el Govern de Ribó i PSOE pel que han anunciat iniciaran les obres dels accessos al parc, però gens sabem de la restauració definitiva del parc després de la fallida realitzada en 2020. Des del PP desconeixem quan s'inicien les obres i l'única que ha anunciat el govern són els accessos, però res han dit de l'inici d'obres".

Sobre aquest tema, el grup popular ha presentat la comissió d'Ecologia Urbana una bateria de preguntes per a conéixer la situació del parc Gulliver i instant el Govern de Ribó i PSOE al fet que "s'acceleren els tràmits perquè estiga obert com més prompte millor el parc Gulliver, ja que és un punt de trobada i jocs de moltes famílies valencianes".

"ACOSTUMATS A NO TREBALLAR"

Per la seua banda, Sergi Campillo ha replicat que el PP "ens té acostumats a no treballar, ja que era tan fàcil com consultar el perfil del contractant de l'Ajuntament i comprovar com, efectivament, el contracte ja està formalitzat de la figura, i no nomñes de l'entrada, on ja han començat les obres'.

En la documentació es detalla que el Grup Bertolín durà a terme l'actuació de remodelació del Parc Gulliver per un import 793.148,76 euros (IVA inclòs) i que el termini d'execució s'estableix en 120 dies.