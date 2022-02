La nova targeta SUMA de Metrovalencia es converteix en el títol més venut en una setmana des del seu llançament

El primer dia de posada en servici d'aquest bo transport, el 31 de gener, es van adquirir més de 6.600 targetes en les seues diferents modalitats, mensual, mensual Jove i SUMA 10, sent aquesta última la més demandada. Aquesta xifra quasi es va duplicar l'endemà, amb més d'11.700 títols, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El percentatge d'utilització mitjà s'ha incrementat del 16% del dilluns, 31 de gener, al 25% del següent dilluns, 7 de febrer, respecte d'un total de 468.700 desplaçaments mitjans diaris que es realitzen actualment en transport públic en l'àrea metropolitana, la qual cosa significa una variació del 65% en una setmana.

Les vendes realitzades a través de la xarxa comercializadora d'ATMV també té una tendència a l'alça registrant-se fins a ahir dimarts, un total de 76.720 títols SUMA venuts. L'objectiu és seguir incrementant aquests percentatges en les pròximes setmanes, ja que en molts casos el títol SUMA és més econòmic que els títols propis equivalents dels operadors de transport.

SUMA 10, amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dos, es pot adquirir en tots els punts de venda habituals on es compren els títols propis dels operadors (quioscs, estancs, màquines automàtiques de Metrovalencia i Renfe) i a través de l'app Recarrega Suma (consultar ací). També, els nous títols SUMA es podran carregar en les antigues targetes Móbilis.

Per a facilitar que els usuaris i les usuàries es familiaritzen amb aquesta nova targeta, prop de 30 nous agents d'estacions de FGV, sumats al personal habitual de l'empresa pública, més treballadors i treballadors addicionals de l'ATMV estan en les estacions de l'Àrea Metropolitana de València més concorregudes per a informar sobre el seu ús i resoldre qualsevol dubte. Igualment, en la web de l'ATMV es pot consultar tota la informació sobre aquests títols a través d'un apartat de preguntes freqüents.

NOVES TARIFES AMB RENFE I MÉS ECONÒMIQUES

Les noves tarifes que inclouen Renfe són SUMA 10, de 8 euros per a una zona, enfront dels anteriors 9 euros i 15,50 euros; 12 euros per a dos zones que substitueix als de 20,90 euros i 26,90 euros d'abans. SUMA mensual costa 35 euros una zona i 53 euros per a viatjar per totes les zones de l'Àrea Metropolitana de València i a aquests preus, a més, se'ls pot afegir un descompte addicional del 15% si els usuaris o usuàries tenen el Carnet Jove. Els preus d'aquest abonament mensual abans oscil·laven entre els 45 euros i els 79,10 euros.

A més, hi ha una nova zonificació menys rígida i més senzilla que l'anterior. Ara només hi ha dos zones flexibles i una gran àrea de solape, que s'han traçat atenent a la demarcació comarcal.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, s'ha reunit de forma telemàtica amb la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, María Pérez, el director gerent de l'ATMV, Manuel Martínez, i amb la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Anaïs Menguzzato, per a analitzar l'engegada dels títols i el nivell d'acceptació entre les persones usuàries.

Arcadi España ha valorat com "molt positiva" la implantació dels nous títols que, en només una setmana, ja s'han convertit en el títol més venut de Metrovalencia. "SUMA és una peça clau per a incorporar a més usuaris i usuaris al transport públic metropolità i descongestionar les ciutats, alhora que cuidem el medi ambient".

"Des de dilluns passat, viatjar en transport públic és més senzill, barat i sostenible" ha afegit el conseller, que, alhora, ha recordat que "aquesta iniciativa s'estendrà a altres punts de la Comunitat Valenciana, com a l'àrea d'Alacant i Castelló i a tots els municipis de la província de València que no estan en l'àrea metropolitana, però que es traslladen diàriament a la ciutat en transport públic per a treballar o estudiar".