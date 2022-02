À Punt convoca els premis a les Falles i Gaiates 2022

La falla guanyadora aconseguirà un primer premi dotat amb 2.000 euros, un estendard de record i la participació en un reportatge en un dels programes o informatius d'À Punt Mèdia. El segon premi serà de 1.000 euros en metàl·lic, reportatge i l'estendard i el tercer guardó, de 500 euros, reportatge i l'estendard commemoratiu.

El jurat valorarà els ninots presentats d'acord amb els següents criteris: escenes que facen referència a À Punt (ràdio, televisió, web o xarxes socials); amb continguts audiovisuals, així com l'originalitat de l'escena i la qualitat dels materials i acabats.

Les comissions interessades han de formalitzar la sol·licitud de participació que està publicada amb les bases en el web del CVMC fins a les 14.00 hores del 7 de març.

Per la seua banda, les comissions infantils poden inscriure's en els Premis de La Colla. Aquestes tres distincions estan dotades amb 2.000 euros, 1.000 i 500 euros en metàl·lic i l'estendard commemoratiu de record, respectivament.

El jurat avaluarà els ninots i escenes segons la carta de valors de la CVMC. Les comissions interessades han de formalitzar la sol·licitud de participació que està publicada amb les bases en la web de la corporació fins a les 14.00 hores de la vesprada del 7 de març.

Les falles infantils finalistes dels Premis La Colla d'À Punt també tindran l'opció de guanyar el premi del públic. El dia 16 de març es publicarà en la web de la institució una enquesta en la qual cada usuari podran votar entre les falles que participen. Aquest procés de votació estarà obert del 16 a les 10.00 hores al 18 de març a les 10.00 hores. Les persones usuàries podran veure les falles participants a través d'una galeria d'imatges que trobaran juntament amb l'enquesta.

À Punt també presenta les bases per a participar en la segona edició dels seus Premis en la Magdalena de Castelló, que tenen com objecte guardonar la gaiata gran que presente la millor il·luminació.

La societat concedirà els següents premis: un primer guardó amb un import de 2.000 euros, estendard de record i la participació en un reportatge en un dels programes o informatius d'À Punt Mèdia; un segon premi de 1.000 euros i un tercer de 500 euros. A més, en els dos casos rebran també un estendard de record i la participació en un reportatge.

PREMI DEL PÚBLIC

Igualment, hi haurà un premi del públic segons la votació de l'usuaris i usuàries de la web d'À Punt amb un import de 1.000 euros, estendard i participació en un reportatge.

Les comissions gaiateres podran presentar el concurs qualsevol projecte de gaiata que complisca les bases de participació del Patronat Municipal de les Festes de Castelló de la Plana. En tot cas, els projectes hauran de ser inèdits. El jurat els valorarà d'acord als següents criteris: originalitat en el plantejament de la il·luminació i originalitat de l'estructura.

També convoca la SAMC la primera edició dels Premis La Colla d'À Punt en la Magdalena, que pretenen reconéixer, amb motiu de la celebració de les festes de l'any 2022, la gaiata infantil amb millor il·luminació.

Els guanyadors rebran pel primer premi un import de 2.000 euros, el segon premi, 1.000 euros, i el tercer premi rebrà 500. Els tres també es faran amb un estendard de record i la participació en un reportatge.

També s'atorgarà hi haurà un premi del públic que es triarà per votació popular a través de la web amb un import de 1.000 euros, estendard i participació en un reportatge d'entreteniment o informatius.

Pròximament, la SAMC farà públiques les bases pel concurs de les Fogueres de Sant Joan 2022. El termini per a formalitzar les sol·licituds de participació en aquest concurs s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el web de la CVMC i conclourà a les 14.00 hores del 14 de març de 2022. Les bases del concurs de Falles i en el de Gaiates es troben publicades en la web de la CVMC on cal remetre les inscripcions per a participar en els concursos de festes d'À Punt.