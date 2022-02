Un professor valencià crea un mètode socioeducatiu que aposta per "trencar el límit de l'aula"

El mètode s'ha aplicat ja en instituts de Secundària de la Comunitat Valenciana i ONG i ara, després de "rebre l'interés per part de professionals de diversos països estrangers, especialment de Llatinoamèrica", es prepara l'edició d'un manual i el llançament d'una revista: peripatéticos.org.

Juan Carlos Reyes Vevia, llicenciat en Història, Antropologia Social i Grau d'Estudis Anglesos i professor tutor de la UNED València, va crear el Mètode PAEC a partir del seu treball docent en un institut amb grans nivells d'absentisme i fracàs escolar. La voluntat de trobar una via d'acostament a eixos estudiants li va fer idear una proposta educativa que fomentara la participació i l'autonomia.

Les característiques fonamentals del mètode passen pel moviment; l'ús lliure d'espais, com a aules, sales, jardins, places o patis; l'educació entre iguals tractant de potenciar valors i capacitats i la cooperació i cohesió social. A més, PAEC té una inspiració en la filosofia clàssica, per la qual cosa l'oralitat exerceix un paper destacat.

Un primer mesurament de l'experiència va reflectir els bons resultats: de 72 alumnes participants, 4 van obtindre una nota similar amb el mètode, 9 van registrar menys nota i 69, una qualificació superior, 28 d'ells amb una millora per damunt de 2 punts.

Els reptes als quals s'enfronta el sistema educatiu després de la pandèmia de covid reforcen alguns dels punts de PAEC. "Aquest mètode naix de la convicció que l'aula no pot ser un límit. L'important és adaptar-se a cada entorn i promoure la comunicació en grup, un fet al que els alumnes no solen estar acostumats més enllà de realitzar un treball concret per a una assignatura. Durant la pandèmia, molta gent s'ha servit dels vincles creats com una ajuda. La gent necessita comunicar-se d'una manera empàtica i pacífica", assevera Reyes en un comunicat.

El caràcter transversal de PAEC ha fet que s'aplique també a l'àmbit social, mitjançant la col·laboració amb ONG que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, com a dones prostituïdes.Per açò, ha sigut guardonat en la V edició dels Premis a la Innovació Social i Urbana de l'Ajuntament de València.

PAEC es troba actualment en un moment de creixement. Després de constituir una associació, que integra ja a una vintena de professionals, es prepara l'edició d'un manual i d'una revista d'àmbit espanyol i hispanoamericà. Colòmbia i l'Equador són els països on més interés ha despertat aquesta iniciativa, comenta el docent.

Així mateix, el mètode PAEC es difon a través dels cursos d'extensió universitària del Centre Associat Alzira-València 'Francisco Tomás y Valiente' de la UNED.

La quarta edició de 'Disfruta de la UNED con el Método PAEC' es desenvoluparà del 25 de febrer al 4 de març. "Volem seguir difonent aquesta cultura, és una il·lusió compartida per a, des de l'educació, transformar i millorar la societat", afirma l'impulsor de la metodologia.

IGUALTAT, CINEMA, IA

Les jornades sobre el Mètode PAEC s'emmarquen en el programa de cursos d'extensió universitària que el centre valencià de la universitat pública a distància ofereix durant el segon quadrimestre.

En aquesta oferta destaquen propostes que van des de la docència al dret, passant per la igualtat, el cinema o la Intel·ligència Artificial.

L'agenda -oberta a tots els interessats i interessades i que es pot consultar en