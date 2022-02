El Botànic critica el "espectáculo" del PP con los fondos europeos y defiende que los criterios del reparto son "justos"

Por parte de la oposición, PP, Cs y Vox han calificado como "injustos" el reparto de estos fondos y los 'populares' han solicitado que se establezca una "oficina independiente" para llevarlo a cabo "como en otros países de Europa" porque "no puede ser que se decidan en el despacho de Sánchez o en el despacho de los consellers".

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha aseverado que los 'populares', con estas declaraciones, "una vez más demuestran que son antipatriotas y antivalencianos". En este sentido, ha afirmado que "la Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía que más fondos recibe y se ajusta a la población" y ha subrayado que el objetivo de estos es "fomentar políticas verdes de sostenibilidad, favorecer la recuperación post covid y diseñar un nuevo mundo".

"Los dirigentes del Partido Popular cada semana nos cuentan un rollo diferente" ha asegurado Mata, quien ha considerado "indigna la actitud que están teniendo, tanto aquí como en Europa". Asimismo, Mata ha recordado que "los valencianos somos solidarios y si la adjudicación de los fondos responde al criterio de población nos felicitamos, pero si además beneficia a la España despoblada somos solidarios con ellos".

Para Mata, "los criterios que se están adoptando son de pura competencia competitiva" ha destacado y ha celebrado "el trabajo que se está realizando desde el Gobierno de Pedro Sánchez": "España está asumiendo de forma extraordinaria la gestión de los fondos".

Desde Compromís, la síndica Papi Robles ha remarcado que "lo que se tiene que hacer es aprovechar las oportunidades que tenemos". "El reparto nos permite ir hacia una transformación del modelo productivo, es una oportunidad", ha agregado.

Así, Robles ha defendido que "los criterios del reparto son justos" por lo que, "estamos escuchando por enésima vez una fake news del PP que va en contra de la vida de la gente". Sin embargo, ha remarcado que Compromís va a estar "muy vigilantes de que el reparto sea justo".

Preguntada sobre el hecho de que la Comunitat Valenciana esté a la cola del reparto per cápita, Robles ha incidido en que estarán "vigilantes" de que el reparto final sea justo y que esta entrega de fondos "acaba de empezar". "Esta es la primera fase", ha precisado.

Por parte de Unides Podem, la síndica Pilar Lima ha remarcado que "es mejor que estén callados" porque "han ido a Europa a bloquear el reparto de fondos europeos". También ha incidido en que estarán "vigilantes" sobre esta cuestión.

Respecto a la contratación de personal para que las Consellerias ejecuten estos fondos, ha asegurado que "confía mucho" en el Consell. "A la hora de gobernar, no podemos rodearnos de fieles, sino de personas capaces de gestionar y de llevar a la práctica lo que se trabaja", ha agregado.

Preguntada sobre la cantidad de fondos que ha recibido la Comunitat Valenciana, Lima ha remarcado: "Lo importante ya no son las cantidades, sino llevarlo a la práctica y que haya proyectos buenos que nos ayuden a la recuperación de los valencianos y valencianas".

"OFICINA INDEPENDIENTE"

Por su parte, el portavoz adjunto del GPP, Miguel Barrachina, ha exigido a Ximo Puig que "cree una autoridad independiente para la distribución de los fondos europeos en la Comunitat Valenciana como en el resto de Europa". Barrachina ha criticado que "los fondos europeos estatales se distribuyan en el despacho de Sánchez es un error y que Puig quiera repartir los fondos que corresponden a la Comunitat Valenciana desde su despacho o desde los de los consellers es otro error".

En este sentido, el portavoz adjunto del GPP ha lamentado que "la distribución de Sánchez es injusta con la Comunitat Valenciana. El gobierno ha repartido beneficiando a 9 autonomías gobernadas por el PSOE y se ha dejado a una, a la décima Comunidad socialista que es la valenciana".

"Una vez más, la Comunitat Valenciana no ha tenido suerte con Sánchez. En los fondos europeos no tenemos fortuna como no lo tenemos en otros asuntos en los que también estamos a la cola como la financiación, la llegada del agua y las inversiones en cercanías. Con Sánchez no tenemos fortuna en nada", ha asegurado Barrachina.

La síndica de Ciudadanos (Cs), Ruth Merino, ha considerado que el reparto de los fondos europeos "no es justo" ya que la Comunitat Valenciana recibe menos de lo que le correspondería por peso poblacional.

Merino ha exigido que estos fondos "no se politicen ni se usen como un instrumento partidista o electoralista", sino que "se usen con criterios técnicos y objetivos" porque "son una gran oportunidad para el desarrollo de la Comunidad Valenciana".

En pasillos de Les Corts, la líder del grupo parlamentario de Cs ha rechazado entrar en "confrontaciones" con otras autonomías, pero ha subrayado que "por mucho que se maquillen los números, hay una realidad, y es el desamparo de los valencianos". En este sentido, ha comparado este reparto de fondos europeos con la infrafinanciación valenciana y ha defendido que "este bucle de discriminación tiene que acabar ya".

Por parte de Vox, Ana Vega, ha criticado que el reparto va a ir al "sector público instrumental que está sobredimensionado antes de ir a las familias y los trabajadores". Para la síndica, es "una auténtica barbaridad que los fondos de recuperación sirvan para meter a paniaguados en chiringuitos".

Por ello, ha remarcado que "ya no es justa la forma de tratar de Pedro Sánchez a los españoles dependiendo del territorio que vivan", y ha criticado que los fondos no lleguen a "los más vulnerables por la pandemia".