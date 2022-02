Sis prestigioses investigadores donen nom a les aules del centre infantil de la UPV: "Cal despertar vocacions"

A més, l'artista valenciana Cristina Durán (LaGRÚAestudio) ha realitzat una il·lustració de cadascuna de les científiques que a partir d'ara rebrà tots els dies a l'alumnat i professorat del centre.

Es tracta del projecte 'Estreles, obrint camins' de la UPV, que compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació, per a "obrir camins, construir i visibilitzar a referents femenins des de les primeres etapes formatives".

Les protagonistes -excepte Nuria Oliver que no ha pogut assistir- han presentat aquest dimarts acompanyades del rector de la UPV, José E. Capilla la iniciativa, que s'emmarca en els actes del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència que se celebra divendres que ve.

D'aquesta manera, el rector ha recalcat la importància d'apropar a la infància la ciència protagonitzada per dones aprofitant el seu centre infantil perquè "si la societat necessita vocacions científiques, en el cas de la xiqueta aquesta falta de vocació és preocupant".

Per açò, dins també del projecte 'Estreles, obrint camins', les educadores del centre infantil han preparat per a tota la setmana una sèrie de tallers relacionats amb les àrees de treball de les sis investigadores i adaptats a l'edat de l'alumnat.

En una de les aules, s'endinsen aquests dies en el món de la medicina i de la cura als altres, seguint els passos d'Anna Lluch; en unes altres, treballen amb diferents aliments, com ho fan Amparo Chiralt i Elvira Costell; en altres construeixen els seus propis "edificis", emulant la investigació de Camilla Mileto, centrada en l'arquitectura; en unes altres donen els seus primers passos en la passió d'Alicia Cordero, les matemàtiques; i, finalment, en l'aula dedicada a Nuria Oliver, comencen a descobrir alguns secrets de la tecnologia.

Al costat d'aquestes activitats, en el pati del centre infantil llueix tota la setmana un collage amb les il·lustracions d'aquestes sis investigadores, que han acolorit tots les xiquetes i xiquets del centre, amb l'ajuda de les educadores.

Així, des de l'equip del centre infantil Vera recalca que el seu objectiu "sempre" ha sigut despertar l'interés cap a la ciència en els xiquets mitjançant la metodologia de joc per a estimular des d'un enfocament coeducatiu la curiositat i creativitat de l'alumnat en aquesta primera etapa d'educació infantil. "I des de hui ho farem acompanyades per aquestes grans referents de la ciència valenciana", destaquen.

L'artista valenciana Cristina Durán ha ressaltat que aquestes sis investigadores són "un exemple de vida" -la seua mare és Elvira Costell- i que li ha resultat "apassionant" unir en aquest projecte "ciència, art i educació" des d'un punt de vista de gènere.

ESTIMULACIÓ DES DE LES PRIMERES ETAPES

En eixe sentit, Amparo Chiralt (Química, tecnologia d'aliments, UPV) recalca que la formació científica i tecnològica és "essencial per a interpretar i entendre el món" i per a açò es requereix fomentar vocacions des de les primera etapes, com a ella, d'un entorn rural, li la va despertar la seua professora Donya Anita en parvulari."Ens falten molts referents femenins", es lamenta.

D'igual manera, Alicia Cordero (Matemàtiques, UPV) ha recalcat que la ciència "ens fa ser millors i entendre la vida" i "com més prompte s'assimile molt millor perquè ens ajuda a desenvolupar-nos i adaptar-nos millor".

Elvira Costell (Química, tecnologia d'aliments, CSIC) ha assenyalat el canvi de quan ella va estudiar és "abismal" tot i que "encara queda molt per fer per a aconseguir" per a despertar l'amor per la ciència dels més xiquets, sobretot de les xiquetes. Per a açò, aposta per obrir la seua curiositat, fer que es pregunten per què passen les coses i què poden canviar. "Es tracta de donar-los estímuls en els seus primers anys de la seua vida", defèn.

Així mateix, Camilla Mileto (Arquitectura, UPV) destaca que "la sensibilització de les xiquetes i els xiquets des de tendra edat en la relació amb el medi ambient de l'arquitectura i l'urbanisme contribuirà, sens dubte, a la millora de l'entorn que ens envolta, així com al respecte a la cultura".

Per la seua banda, Anna Lluch (Medicina, oncologia, INCLIVA-UV), ha incidit que en la igualtat entre homes i dones "encara queda molt camí" malgrat els "grans avanços aconseguits" i ha recalcat que no es pot deixar a les dones arrere perquè suposaria una gran pèrdua per a la ciència i "sense ciència i sense investigació la societat no avança".

Per la seua banda, encara que Nuria Oliver (Enginyeria de telecomunicacions, Intel·ligència Artificial) no ha pogut acudir, ha volgut aprofundir en el missatge que cal crear referents femenins en la ciència i la tecnologia perquè "els primers anys de vida són clau per a fomentar el pensament científic, conrear la curiositat i inspirar a xiquets.