RTVE i la Universitat Jaume I creen la Càtedra de Cultura Audiovisual i Alfabetització Mediàtica

El president de la Corporació RTVE, José Manuel Pérez Tornero, i la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, han firmat aquest dimarts un conveni de col·laboració pel qual es crea la Càtedra RTVE de Cultura Audiovisual i Alfabetització Mediàtica.

Dirigida per Javier Marzal Felici, catedràtic de Comunicació de la UJI, té com a principal objectiu realitzar activitats d'investigació, formació i transferència, per a l'estudi crític i el desenvolupament de continguts audiovisuals que tinguen una aplicació directa en el camp de l'alfabetització mediàtica.

Es tracta, en definitiva, d'aprofundir en l'estudi de la cultura audiovisual per al desenvolupament d'investigacions aplicades i per a la generació de recursos didàctics amb la finalitat de difondre i promoure aquesta alfabetització mediàtica a través de la Corporació RTVE i dels mitjans de comunicació públics, segons ha informat la UJI en un comunicat.

En aquest sentit es fomentarà el debat i la participació dels col·lectius implicats: investigadors, docents i estudiants -universitaris i no universitaris-, així com la col·laboració de les administracions educatives i de les associacions professionals del camp de la comunicació.

Entre les activitats previstes per al bienni 2022-23, d'una banda, la Càtedra RTVE es proposa l'organització d'un seminari amb experts en alfabetització mediàtica per a avaluar la situació actual, la producció de materials videogràfics i escrits per a potenciar l'educomunicació, així com el disseny d'activitats de formació a través de la Càtedra RTVE, dirigides especialment el professorat no universitari.

OBJECTIUS

La Càtedra RTVE de Cultura Audiovisual i Alfabetització Mediàtica de la Universitat Jaume I naix amb la intenció de constituir-se en un espai interdisciplinari de col·laboració entre diferents àmbits acadèmics -dels camps de la comunicació, de l'educació i altres àrees de coneixement-, per a la trobada d'especialistes de diferents universitats de tota Espanya.

Així mateix, es pretén que servisca per a fomentar la col·laboració entre diferents administracions i nivells educatius com el Ministeri d'Educació o la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i la participació d'organitzacions professionals dels camps del periodisme, la publicitat i el sector audiovisual.

En última instància, es pretén crear un espai de col·laboració per a la producció de continguts que permeta avançar a la societat en el camp de l'alfabetització mediàtica.