Clàssics i noves creacions valencianes protagonitzen la programació de febrer a la Sala Off

Després de la seua primera setmana d'estrena, els alumnes del Cicle Professional d'Art Dramàtic de l'Escola Off presenten el seu treball en 'Romeo y Julieta' com a part de la metodologia pràctica que segueixen en l'escola perquè els estudiants adquirisquen experiència "xafant l'escenari des del primer dia".

Es tracta d'una versió del clàssic de Shakespeare des d'una lectura "visceral i contemporània, que es desprèn de la poesia per a arribar directa a l'espectador, sense adorns ni artificis, crua com l'amor juvenil", explica la sala teatral en un comunicat.

L'Off també s'endinsarà en un altre clàssic per a descobrir 'La verdadera història de Pinocho', personatge que apareix de nou per la Sala Off aquesta temporada, però ara, de la mà de Carrer de Fora.

Teatre i música en directe amb un conjunt professional de vent-metall, la música del qual ha sigut composta per Eduardo Nogueroles. Una divertida adaptació per a tota la família del famós conte de Carlo Collodi en la qual es mostra la importància de valors com el respecte, la responsabilitat, la bondat i l'amistat.

De la mà del programa de residències artístiques 'Graners de Creació' continua l'exhibició d''OK Boomer!' d'Aurora Diago, i l'estrena de 'DJ' de Teatre Corrent.

'OK Boomer!' investiga la temàtica del sistema de protecció al menor a la nostra comunitat a través de la sàtira i la denúncia social. Es tracta d'una peça que convida a l'acció i que posa sobre la taula aquest tema tan delicat des del punt de vista i l'experiència de quatre actors pertanyents a la Generació Z i Boomer.

'DJ' s'estrenarà el dia 19 de febrer i permet gaudir del treball que ha fet Teatro Corrent arran del text del valencià Paco Romeu, 'Play'. L'obra aborda la necessitat de crear com a mesura de redempció i on cobren gran importància el joc de llums de la posada en escena.