'Positiu/positivo', tema central de la XII edició de Russafa Escènica

Russafa Escènica Festival de Tardor estrena lema per a la seua edició 2022. El festival d'arts escèniques de València, que celebrarà la seua dotzena cita del 22 de setembre al 2 d'octubre, ha escollit, com a tema principal el concepte 'Positiu/positivo'. Sobre eixa idea giraran les propostes artístiques del festival, que farà públiques les seues bases per a la participació de companyies valencianes en les pròximes setmanes.