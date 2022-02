CSIF alerta de falta de llit per a 29 pacients en Urgències a l'hospital de La Ribera

Segons ha assenyalat CSIF en un comunicat, aquest passat dilluns a la vesprada la Gerència del departament va tancar la zona d'urgències respiratòries, que durant la passada setmana havia sigut habilitada com a box per a alleujar urgències, ja que compta amb deu llits i que, malgrat el seu nom, en ella atenen a pacients no respiratoris i també s'ha utilitzat com a hospital de dia per a pacients no oncològics.

El sindicat subratlla que eixa decisió "ha obligat a triplicar els boxes del servei d'Urgències, en els quals caben 32 pacients, i ha generat que hi haguera a primera hora del matí de hui 29 persones esperant llit en planta".

A aquesta "saturació" se suma la "falta de privacitat", amb un espai de traumatologia en Urgències "separat per un cortina transparent de respiratoris i amb bany compartit amb aquestes dependències", denuncia el sindicat, que insta la Gerència del departament de salut de la Ribera "a reobrir immediatament la zona d'urgències hospitalàries per a alleujar la pressió en el servei d'Urgències".

Per a açò, li demana que "no escatime ni en espai ni en despeses de personal amb la finalitat de poder oferir l'atenció adequada als pacients i evitar que els professionals sanitaris visquen la situació de pressió laboral que estan suportant en l'actualitat".