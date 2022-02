Cinc dissenyadors valencians reimaginen els clàssics de Berlanga a cinc dies dels Goya

Aquest homenatge pretén enaltir l'obra del cineasta valencià l'any en què es commemora el centenari del seu naixement, així com donar suport a la celebració dels Goya en la ciutat i destacar el talent creatiu valencià.

Es tracta de cinc obres, cadascuna inspirada en una de les pel·lícules 'berlanguianes' més emblemàtiques. Nebot ha realitzat una inspirada en 'Bienvenido Mister Marshall', Mariscal en 'Plácido', Lavernia en 'El verdugo', Gallén en 'La escopeta nacional' i Gimeno en 'La vaquilla'. Es podran visitar en el Palau de la Generalitat durant els caps de setmana de febrer i març.

En la presentació, el president, Ximo Puig, ha posat en valor el disseny i la creativitat valencians i ha assegurat que l'homenatge contribueix a l'engrandiment de la figura de Luis García Berlanga, de qui ha destacat la seua capacitat creativa, la seua "mediterraneitat" i la seua intel·ligència a través de la ironia per a parlar de les persones que patien la falta de llibertat i les conseqüències d'un poder dèspota.

També ha ressaltat la coincidència de la celebració de l'Any Berlanga amb l'elecció de València com a Capital Mundial del Disseny i amb l'entrega dels Goya. Al seu juí, aquestes celebracions ajuden la reactivació econòmica i social i especialment a la "recuperació emocional" després de dos anys de pandèmia. "Són fites que ens ajuden a recuperar l'esperança", ha asseverat.

Entre els dissenyadors, Pepe Gimeno és Premi Nacional del Disseny 2020 i autor de la imatge dels Corts, Metrovalència, EMT o la palmera de l'antic Institut Turístic Valencià. Marisa Gallén, Premi Nacional en 2019, és una de les 11 fundadores de l'Estudi La Nau i va ostentar la presidència de l'associació que ha impulsat la candidatura de València Cabdal Mundial del Disseny 2022.

Nacho Lavernia, Premi Nacional 2012, també va ser fundador de l'Estudio La Nave i treballa per a empreses internacionals com Zara, Puig o Nivea, mentre Javier Mariscal (Premi Nacional 1999) destaca per haver creat la mascota oficial de les Olimpíades de Barcelona 1992 i pel Goya que va rebre per 'Chico & Rita', una pel·lícula d'animació amb Fernando Trueba.

Finalment, Dani Nebot, Premi Nacional 1995, és fundador del grup Nuc, d'Estudio La Nave i de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana en 1985. És l'autor de la nova identitat corporativa de la Generalitat Valenciana, al costat de Nacho Lavernia, i va rebre la Medalla de les Belles Arts en 2008.