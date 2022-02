Correus admet des d'aquest dilluns el pagament de rebuts de l'Agència Tributària Valenciana a les seues oficines

Gràcies a aquest acord, els ciutadans poden pagar tots els rebuts i liquidacions emesos per l'ATV en qualsevol de les 2.370 oficines que Correus té en Espanya i abonar-los durant l'horari d'obertura de les mateixes.

Aquest tipus d'acords estableixen mecanismes de col·laboració per a augmentar i millorar la qualitat dels servicis que es presten en benefici de la ciutadania, un propòsit pel qual treballen les dos entitats, ha informat Correus en un comunicat.

El servici de cobrament de rebuts està dirigit empreses i organismes públics i permet una gestió de cobraments senzilla, a través de les oficines de Correus.

Utilitzant la infraestructura del gir postal, els ciutadans que abonen aquest servici poden realitzar els seus pagaments a les empreses i organismes públics adherits al servici, en qualsevol oficina informatitzada de Correus en tot el país i amb amplis horaris d'obertura.

Durant l'últim any, l'empresa postal ha firmat convenis similars amb organismes com SUMA Alacant, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl -EVHA- i numeros ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a més d'altres empreses de gestió d'aigües i diferents subministraments.

En el cas dels pagaments per a organismes i entitats s'inclou un codi de barres en el rebut amb tota la informació del pagament a realitzar.

D'aquesta manera, la transacció es carrega en el sistema de forma automàtica i es millora l'eficiència general del procediment, tant per al ciutadà com per a l'entitat a l'hora de rebre la informació del pagament.

L'organisme o l'empresa rebrà en el seu compte els pagaments realitzats en un termini de 72 hores, juntament amb la informació necessària per a realitzar la comptabilització dels mateixos.