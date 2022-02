Climent rebutja fer hipòtesi sobre el futur de Ford Almussafes i demana paciència

Climent creu que "a vegades som molt excloents i potser no hi ha per què. Cal ser una mica pacients" ha dit, i en tot cas, "l'administració estarà al costat del sector sempre".

Així ho ha manifestat després de la presentació dels informes 'La reducción de la jornada laboral' i 'La innovación territorial para la ocupación', acompanyat pel secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, en ser preguntat pel 'silenci' de la factoria valenciana sobre el contingut de l'acord aconseguit a la fi del passat mes de gener.

Després d'evitar especular sobre el citat acord, Climent ha recordat que des de 2015, el Consell ha destinat 160 milions d'euros en projectes d'innovació i de millora continuada per a sector automoció. "Hem estat al costat d'empreses auxiliars i anem a continuar fent-ho i donarem tot el suport a Ford i al sector automoció que és sector importantíssim", ha asseverat.

Segons el conseller, l'automoció és un sector en el qual "realment els sous són dignes" pel que aposta per "treballar per a mantindre-ho i potenciar-ho, tenint clar el full de ruta disruptiu en què estem de cara al cotxe elèctric".

Climent ha assegurat així el suport tant al sector de l'automoció com a "cadascun dels sectors". "No és fàcil", ha admès, però ha volgut valorar el "esforç" tant des de l'àmbit empresarial, com per part dels treballadors i de l'administració pel "diàleg social" per a "consolidar projectes".

En aquest sentit, el titular d'Economia Sostenible ha incidit que des de l'Administració valenciana s'estan fent "tots els esforços" per a "ajudar a dinamitzar" l'economia. En 2021, ha exemplificat, en el capítol 4 (transferències), "el 98,3%, és a dir, 98,3 euros de cada 100 han arribat al teixit productiu, i en el capítol 7 (transferències corrents), "un 97%, és a dir, 97 euros de cada 100 han arribat al teixit productiu", ha conclòs.