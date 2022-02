Tu horóscopo diario: domingo 6 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 6 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay bastante buen tono vital en todo a lo que dediques tu tiempo hoy incluso aunque no sean grandes cosas ni signifiquen tareas muy importantes. Pero te servirán para relajarte y estar a tu aire y eso es algo que debes pedir que quien esté a tu alrededor respete.

Tauro

No te vendrá nada mal darte un respiro en una tarea que te has impuesto y que es algo dura físicamente. No hacer nada por un día o por un rato es algo más sano de lo que se pueda pensar porque a veces exigirse en exceso conlleva demasiado estrés.

Géminis

No dejes que tu ego te engañe y te deje en un lugar confortable para ti pero no para los demás. Valorar tus necesidades es muy importante, pero debes abrir la puerta a la generosidad y a la empatía y ver lo que necesitan los que te rodean.

Cáncer

Alcanzarás hoy un estado de bienestar como hace tiempo no hacías. Eso se debe a que hay una persona que te está aportando mucho cariño y que te hace sentir francamente bien. Tus emociones serán positivas y equilibradas incluso en soledad.

Leo

Buscarás un lugar aislado para dedicarte a una actividad que te vendrá muy bien, como la meditación o el yoga y es que hoy tienes necesidad de centrar tu mente y dejar fuera cualquier clase de ruido, ya sea literal o el de personas que interrumpen tu bienestar.

Virgo

No es un día para pensar lo material, en la economía, desde un punto de vista negativo, pero quizá sí para echar cuentas y elaborar un presupuesto para los meses venideros. Mira con cuidado para evitar que tus necesidades se vean amenazadas.

Libra

Habrá hoy algo que te hace sentir bien en tu piel. Probablemente un amigo o un conocido te agradece algo que has hecho y eso para ti es más importante que cualquier cosa, así que vas a ser consciente de cómo avanzar más en esa generosidad.

Escorpio

A menudo te gusta ser el centro de atención, y hoy lo vas a conseguir fácilmente porque te pondrás al frente de una actividad, quizá deportiva, que te va a traer mucha visibilidad y quizá por una buena causa. Todo marchará como deseas.

Sagitario

No te debe lastrar la opinión de los demás para intentar llegar donde quieres. Es cierto que a veces salirse de la norma está mal visto, pero debes pedir que se respete tu decisión para buscar el camino que deseas y en el que puedas ser feliz.

Capricornio

El descanso es lo que más te conviene hoy, ya que quizá te enfrentas dentro de poco a una prueba que te está tensionando demasiado. Un paseo tranquilo o una buena película y un plan casero le harán bien a tu organismo y recuperarás fuerzas.

Acuario

Encuentras soluciones para un pequeño desastre casero o algo relacionado con la imagen que no tiene importancia, pero que te puede poner un poco de mal humor. Al final, conseguirás salvar el asunto e incluso podrás reírte de cómo acaba todo.

Piscis

Perdonarse a si mismo se te da bastante bien, ya que en muchas ocasiones te equivocas, pero sigues hacia adelante sin pensar más y esperando que los demás asuman esos errores. Hoy sucederá algo que te volverá a obligar a tener esa actitud.