Així serà la Cordà de les Falles 2022: 60 tiradors de Paterna dispararan 342 kg de pólvora

La Cordà de Paterna s'estrenarà com Bé d'Interés Cultural Immaterial (BICI) en la plaça de l'Ajuntament de València el pròxim 26 de febrer i serà l'espectacle pirotècnic que done eixida a les Falles 2022, en virtut d'un conveni subscrit per les dos ajuntaments.

Així, es portarà a la capital valenciana una mostra de la Cordà de Paterna, amb més de 200 anys d'història, per a donar a conéixer aquesta manifestació festiva i cultural local, que a més de BIC, és també Festa d'Interés Turístic Autonòmic (2007) i Festa d'Interés Turístic Nacional (2017), ha explicat la corporació paternera en un comunicat.

L'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo i la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa s'han mostrat agraïts i orgullosos de "aquesta aliança de foc entre ciutats" que "omplirà la capital del Túria de 'Foc, Foc i Foc' amb el tret de 342 quilos de pólvora".

L'últim dissabte de febrer, vespra de la Crida, a les 21.30 hores, un total de 60 tiradors i tiradores de Paterna, acreditats amb el Curs de Consumidor Reconegut com a Expert (CRE) en artificis pirotècnics i acompanyats per altres deu tiradors que exerciran funcions de seguretat, s'endinsaran en la infraestructura metàl·lica, certificada i coberta, que s'està muntant en la plaça de l'Ajuntament de València, de 600 m2 i 8 metres d'altura, per a disparar centenars de coets repartits en 35 calaixos.

"No se'ns ocorre millor lloc per a gaudir de la 'millor Cordà del món', després del carrer Major de Paterna, que la plaça de l'Ajuntament de València, tan emblemàtica per als valencians i tan representativa per als pirotècnics", han afirmat els municipis de Paterna.

Tant el primer edil com la regidora s'han mostrat convençuts que "portar la Cordà de Paterna a València ajudarà a posar en valor el gran treball d'una indústria, tan compromesa amb les nostres tradicions, les nostres Falles i les nostres festes, com la pirotècnica que explica, i sempre podrà explicar, amb Paterna i amb la nostra Cordà".