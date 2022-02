El PPCV demana en Les Corts el "pagament immediat" a 300 docents "que porten tot el curs sense cobrar"

El PP ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "intervinga" ja que acusa el conseller d'Educació, Vicent Marzá, de "no fer res". "Els professors porten sense cobrar des de l'inici de curs i la conselleria ni es digna atendre'ls. Marzá ha de deixar de passejar-se i posar-se a gestionar d'una vegada i si no vol treballar que se'n vaja a la seua casa", ha assenyalat Gascó en un comunicat.

El PP demana en una proposició de llei solucions "efectives" i l'adopció de mesures "per a evitar que els impagaments es convertisquen en un problema crònic perquè, per desgràcia, es repeteix cada curs".

Entre les mesures que se sol·liciten en la proposició s'inclou que les resolucions que afecten al personal es resolguen abans del mes de juliol, és a dir, abans de la planificació del curs; que s'augmente el personal de nòmines i se li done "una formació específica perquè no es generen els embossos actuals en la gestió dels pagaments", i, en tercer lloc, reduir la burocràcia per a tot el procés del pagament delegat.

Per a Gascó, "hi ha una falta de sensibilitat absoluta per part de la Conselleria, que no són conscients que estem davant drames i situacions personals límit d'aquests professors que porten ja molts mesos sense cobrar i als quals Conselleria dona l'esquena".

La portaveu 'popular' ha indicat que "el pitjor és que des de l'administració ni tan sols s'han molestat a contestar els escrits d'aquests docents, que desconeixen la raó per la qual no se'ls paga. Conselleria ni tan sols els contesta demostrant una absoluta falta de sensibilitat. Davant un greu problema damunt, no assumeixen la seua responsabilitat i s'atreveixen a culpabilitzar als altres, quan ells ni tan sols són capaços d'atendre als afectats".

El PP exigeix a Marzà que els pague "de forma immediata i que tracte les persones amb un mínim de sensibilitat i respecte i se'ls done resposta a tots els seus requeriments". "Des d'Educació tiren la culpa als centres acusant-los de no remetre tota la documentació necessària, però si això fóra cert se solucionaria fàcilment amb només demanar eixa documentació, però no reclamen res. Els professors estan farts que els donen llargues. Se senten indefensos davant la falta de comunicació amb situacions personals insostenibles i molt complicades", ha conclòs.