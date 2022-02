L'Ajuntament de València adjudica per 10,6 milions les obres de rehabilitació del Palau de la Música

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha indicat en la roda de premsa de la Junta de Govern que, si no hi ha recursos en contra de l'adjudicació, esperen que en 15 dies es puga formalitzar el contracte i, a partir d'ací, començar els treballs en l'edifici, tancat des de juliol de 2019 arran d'uns despreniments en el sostre. El consistori calcula que la rehabilitació de l'edifici es perllongarà durant uns 15 mesos.

La regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Lluïsa Notario, assenyalava aquest dijous que, amb aquest pas, "arribem a la part final d'un procés que culminarà amb unes obres necessàries i ambicioses, perquè no ens hem limitat a plantejar la reparació de desperfectes sinó que hem volgut afrontar una rehabilitació integral en el Palau de la Música".

"Tot el tràmit administratiu s'ha cimentat en dos premisses: la celeritat, perquè sense declarar d'urgència aquests tràmits els terminis s'haurien allargat, i la legalitat, perquè dins de la llei vigent ningú podria haver reduït ni un sol dia la durada d'aquests tràmits", afegia la regidora.

La caiguda d'una zona del sostre de la Sala Rodrigo i l'estudi per a comprovar l'estat dels revestiments acústics de la Sala Iturbi van permetre al govern municipal plantejar una intervenció de rehabilitació integral de l'edifici per a poder adequar les instal·lacions i reformar per complet les dos sales principals.

A partir d'eixe moment, es van adoptar decisions "per a agilitzar al màxim que permet la llei tot el procediment", com per exemple l'assumpció de la tasca per part del servici municipal d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, i declarar la urgència en les tramitacions pel servici de Contractació per a acurtar al màxim els terminis possibles.

En aquest interval temporal, el Col·legi d'Arquitectes va presentar un recurs a la licitació de la redacció del projecte, la qual cosa va paralitzar els tràmits fins que un jutjat va desestimar la petició, igual que un segon recurs a l'adjudicació de la redacció del projecte. Aquest procés va paralitzar mig any els tràmits.

La resta del procediment s'ha desenvolupat "sense més contratemps" i s'han complit tots els terminis previstos. Ara, una vegada s'adjudique l'execució de les obres, s'obrirà un termini de 15 dies per a la presentació d'al·legacions i, a continuació, es podrà firmar el contracte, moment a partir del com l'empresa adjudicatària ja podria començar tots els treballs de planificació per a les tasques de rehabilitació, que tindran una durada estimada de 15 mesos.