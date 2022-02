El Rialto està en un "punt de trobada molt clar" amb els propietaris del Metropol per a conservar la façana

Així ho ha indicat la regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Envelliment Actiu de l'Ajuntament de València, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, on ha assenyalat que s'han "salvat" algunes qüestions que "paralitzaven" la negociació, "gràcies també al canvi de l'ordenança de mobilitat".

Per tant, ha dit, en aquest moment, el consistori es troba "en un punt de trobada molt clar" amb la propietat per a mantindre "únicament" la façana de l'edifici, pel seu valor històric, i, a partir d'ací, "problablement podem resoldre i donar eixida" a l'edifici Metropol.

La vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ja va avançar a la fi de desembre que estava en negociacions amb els actuals propietaris de l'antic Cinema Metropol per a aconseguir un acord que permetera preservar la façana i que, arran dels canvis en la normativa, ja no és necessari derrocar-la per a construir un parquing.

La intenció de la propietat és construir una nova planta hotelera en el seu lloc. Tot i que Conselleria va realitzar un informe que determinava que l'immoble no tenia suficient rellevància com per a ser protegit com un lloc de la memòria, l'Ajuntament de València sí vol "establir una sèrie de consideracions" que permeten protegir la façana, assenyalava la vicealcaldesa.