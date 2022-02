Desmantellen un laboratori de droga alertats per la troballa d'un gos en estat de descomposició

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, aquestes actuacions es troben emmarcades dins del pla de resposta policial al cultiu i tràfic il·legal de marihuana i els beneficis del mateix, així mateix com en el pla operatiu de resposta policial al tràfic minorista i consum de drogues, llocs i locals d'oci i diversió que la Guàrdia Civil desenvolupa per a prevenció de la delinqüència i seguretat ciutadana.

L'operació va començar a mitjan desembre, quan la Guàrdia Civil d'Oliva va tindre coneixement de la possible existència d'un delicte de maltractament animal a través d'un particular, el qual informava als agents d'un gos en avançat estat de descomposició en el terrat d'un immoble a Oliva.

Personats els investigadors en el lloc dels fets van observar, a més de l'animal en avançat estat de descomposició, com en un habitatge confrontant hi havia diversos aparells utilitzats per al cultiu de marihuana indoor, així com un sistema de videovigilància, la qual cosa va fer sospitar d'una possible plantació.

Després de diversos servicis establits van aconseguir identificar al titular de l'immoble. Així mateix, es va aconseguir obtindre una informació rellevant per a l'operació que consistia en la constatació per part de tècnics del subministrament elèctric de l'empresa Iberdrola d'un consum molt elevat d'electricitat.

Així, es va efectuar un registre en la vivenda i es va trobar en el seu interior 202 plantes de marihuana. A més de diferents efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes com dos aires condicionats, dos filtres purificadores d'aire, tres ventiladors, 19 transformadors elèctrics i 14 llums de calor valorats en més de 15.000 euros.

A més, es va poder comprovar, en la lectura del microxip de l'animal, que aquest pertanyia al propietari de l'habitatge.

Així, es va detindre a l'home, de nacionalitat espanyola i de 37 anys, per un delicte d'elaboració i cultiu, defraudació de fluid elèctric i delicte de maltractament animal. Les diligències han sigut entregades en el Jutjats de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandia.