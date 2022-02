El documental 'Imposturas y negocios' analitza els productes "miracle" i la pseudociència

Perdre pes, dormir, tindre memòria, enfortir les defenses... per a quasi tots els problemes de salut hi ha un teòric remei fora dels canals establits. Aquests són els coneguts com a productes miracle, als quals la publicitat atribueix una sèrie de propietats no demostrades per mitjans científicament vàlids, per la qual cosa no s'han sotmès als sistemes legals d'autorització com a medicament, cosmètic o producte sanitari, exposa la institució acadèmica.

L'objectiu és "posar en guàrdia" a la societat davant un negoci tan lucratiu i tan "despietat" com el dels productes miracle i les teràpies alternatives, ja que representen un frau econòmic que, només a Espanya, suposa una despesa de més de 2.000 milions d'euros anuals que se'n van en complements alimentaris, productes per a aprimar o afrodisíacs i falsos medicaments, ha exposat el responsable de continguts del documental, Francesc Martínez, en la presentació en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Docufòrum és un format audiovisual, impulsat i dissenyat pel vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició pel Taller d'Audiovisuals (TAU) de la UV, que aborda amb un estil documental temes d'actualitat i interés social.

En l'actualitat, el programa consta de 25 audiovisuals que aborden temàtiques relacionades amb el territori i la societat valenciana: economia social, paisatges culturals, exclusió social, educació, treball, canvi climàtic...

Els documentals, d'una durada de 20 minutos, arrepleguen opinions d'especialistes tant de la UV com de l'àmbit social o empresarial valencians. És resultat d'un treball coral: la coordinació tècnica és a càrrec del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, el guionizado dels professors Francisco Martínez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Informació) i Rafa Roca (Filologia Catalana) i la realització és escomesa del TAU.