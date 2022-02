AMP.- Les farmàcies cobraran de Sanitat 3,75 euros per cada test d'antigen positiu realitzat a l'establiment

Així ho ha confirmat a Europa Press el secretari del Col·legi de Farmacèutics, Vicente Colomer, que ha explicat que amb aquesta decisió s'amplia l'acord de prestació farmacèutica, i que s'aplicarà en establiments de les tres províncies.

Segons Colomer, es va arribar a l'acord amb Sanitat després d'una petició de la Conselleria a les farmàcies. "Es va arribar a un acord que es pagaria per cada test positiu i es notificarien tant els positius com els negatius".

En la província de València hi ha actualment 452 farmàcies que realitzen test de coronavirus: 190 a la capital i 262 a la resta de la província. En total, s'han realitzat des que es va engegar aquest sistema 24.609 tests, que han aflorat 14.085 positius.

Les farmàcies de la Comunitat Valenciana van començar a notificar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública els resultats de les proves d'antígens positives realitzades en els seus establiments en el marc de l'acord aconseguit entre la Conselleria i els tres col·legis professionals provincials de farmàcia.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va precisar aleshores que la mesura "no suposarà cap cost ni per a les persones que s'acosten a sotmetre's al test ni per a les farmàcies". L'adhesió a aquest programa per part de les oficines de farmàcia és voluntària i la Conselleria compensa el cost que suposa la validació i registre de casos per part de les farmàcies.