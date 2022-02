AMP.-Cvirus.- El 65% d'escolars valencians de 5 a 11 anys té la primera dosi, 10 punts més que la mitjana nacional

Així ho han manifestat fonts de la Conselleria de Sanitat Universal després que la titular d'aquest departament, Ana Barceló, haja mantingut aquest dijous una reunió amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a analitzar el procés de vacunació infantil que s'està duent a terme a la Comunitat Valenciana i l'administració de la segona dosi a aquest col·lectiu.

En concret, des que es va iniciar el procés el passat 15 de desembre a la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja ha administrat 226.911 dosi de la vacuna pediàtrica. Per províncies, s'han inoculat 79.635 dosis a Alacant, 26.498 a Castelló i 120.778 a València.

Des que es va reprendre la vacunació després de la volta de les festes de Nadal s'han vacunat més de 119.300 xiquets i xiquetes. D'ells, al voltant de 17.300 són menors que, per qualsevol motiu, no es van posar la vacuna en la primera fase i que, per tant, han sigut repescados en aquest període. Aquesta quantitat suposa un 14,5% de les vacunes inoculades en aquesta segona fase.

En general, a la Comunitat s'han administrat un total de 9.584.321 dosi de la vacuna i 2,94 milions de reforç. Aquestes dades la situen per damunt de la mitjana espanyola en taxa de població major de 12 anys amb pauta completa, així com en taxa de població total vacunada, segons les xifres difoses per la Generalitat després de la visita aquest dijous de la ministra Carolina Darias.

En l'administració de terceres dosis, la Comunitat Valenciana també supera la mitjana en els grups de més de 50 anys i en les persones vacunades amb Janssen i AstraZeneca, ja que s'ha prioritzat la protecció als més vulnerables i s'ha respectat l'ordre d'edat, de major a menor.

QUASI 13.000 DOSI EN EL VACUNÓDROMO DE CACSA

Per la seua banda, el punt de vacunació massiva situat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València va reobrir les seues portes aquest dilluns, amb 112 professionals sanitaris procedents dels departaments Doctor Peset, La Fe, General i Clínic.

En aquest 'vacunòdrom' s'administra la dosi de reforç de Moderna al grup de població d'entre 18 i 49 anys i actualment s'està vacunant la franja de 30-39. Durant els dos primers dies de treball s'han administrat 12.992 dosi i es preveu la vacunació de 7.000 persones al dia.

A més d'aquest punt, Conselleria ha habilitat altres 49 de vacunació estables. Es tracta de punts instal·lats en centres no sanitaris on se cita per SMS a persones de més d'un municipi. Paral·lelament, cada departament administra la vacuna en centres de salut o altres espais annexos, amb l'objectiu d'acostar-la "al màxim" als ciutadans.