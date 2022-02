Un jurat declara culpable d'assassinat a l'acusada de matar una dona en cremar la barraca on dormia

Segons el veredicte del jurat, la víctima va morir calcinada i l'acusada no va actuar sota els efectes de l'alcohol sinó que era "plenament conscient" dels actes, per la qual cosa no considera que concórrega cap circumstància atenuant. El jurat s'ha basat en la declaració dels testimonis i dels policies, per la qual cosa ha assenyalat la "lucidesa" amb la va actuar l'acusada, que primer va presumir dels fets i després els va negar als agents en el moment de l'arrest.

La dona va assumir en la primera sessió parcialment l'autoria dels fets en assegurar que va calar foc a la barraca però que desconeixia que la morta es trobava en el seu interior. Per açò, Fiscalia ha rebaixat la pena a 15 anys de presó en comptes dels 25 que demanava inicialment. Tant l'acusació particular com la defensa de l'acusada s'han adherit a eixa sol·licitud.

Respecte a la responsabilitat civil, Fiscalia sol·licita per a la família de la víctima 90.000 euros i l'acusació particular 150.000. Igualment, el jurat s'ha mostrat contrari a la possibilitat d'indult o suspensió de condemna.