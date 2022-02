Lafuente (Femeval) urge al Consell a "mimar y apostar" por la industria auxiliar proveedora de Ford Almussafes

Pero a su vez, Lafuente ha reclamado "con carácter urgente" una mayor apuesta por el parque industrial asociado a esta factoría, "porque estas empresas proveedoras no pueden jugarse su futuro a una sola carta" y "a diferencia de la Ford, no cuentan con políticas de apoyo, de la misma intensidad, por parte del Consell justo en un momento en el que la situación económica es igual de difícil para todas".

Bajo el título 'Toca mimar y apostar por la industria auxiliar', el presidente de Femeval ha publicado un nuevo post en su blog en el que sostiene que "ese comportamiento permanente de ayuda de la Generalitat para mantener la empresa en Almussafes es perfectamente compatible con el desarrollo de planes que apoyen a todo el sector auxiliar de automoción, que a su vez genera actividad a infinidad de Pymes valencianas", ha remarcado.

Según Lafuente, las intensas reuniones a contrarreloj entre el sindicato mayoritario de la fábrica valenciana y la dirección de Ford Europa han supuesto "un factor de distorsión que nos mantiene en vilo porque de esa negociación depende el futuro de cientos de empresas de la industria auxiliar de la automoción en la Comunidad Valenciana dependientes de Ford, no lo negamos".

En este sentido, recuerda que la planta de Ford Almussafes genera, junto al parque industrial asociado, una facturación cercana a los 12.200 millones de euros, más del 18% del PIB valenciano y el 25% de las exportaciones, así como más de 30.000 empleos directos e indirectos.

"Y que el Consell para respaldar esta fábrica haya destinado 100 millones de euros en ayudas en los últimos diez años, que se suman a las ayudas de la Generalitat para la electrificación de automóviles, nos hace valorar el esfuerzo", asegura.

"Pero asimismo, -añade-, es el momento de mimar y apostar por la industria auxiliar, mucha de la cual pertenece al metal, nos urge", advierte. "Estas empresas proveedoras que también luchan por adaptarse a la nueva situación y trabajan incansablemente por ser más competitivas y flexibles, no pueden jugarse su futuro a una sola carta. Nadie quiere volver a pasar por el camino tan amargo que han supuesto estos dos últimos años de pandemia".

Desde su punto de vista, "ese comportamiento permanente de ayuda de la Generalitat Valenciana durante tanto tiempo a todos los procesos innovadores de Ford para mantener la empresa en Almussafes es perfectamente compatible con el desarrollo de planes que apoyen a todo el sector auxiliar de automoción, que a su vez genera actividad a infinidad de pymes valencianas".

Y un ejemplo, apunta, es la generación de hojas de ruta que favorezcan su integración como empresas proveedoras en procesos productivos de sectores de futuro como el de la salud, movilidad, químico-agroalimentario y energía. Una actuación que Femeval ya emprendió con el Plan de Diversificación Sector Metal, en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible dentro del Plan Estratégico de la Industria Valenciana 2020, recuerda.

No obstante, Lafuente cree que "no es suficiente" e insta a la Administración valenciana a "reconsiderar todas las aportaciones que le trasladamos las organizaciones empresariales y tenerlas en consideración en los presupuestos destinados a políticas industriales". A su juicio, "este es el momento en que la Generalitat debe hacer un sobreesfuerzo para poder mantener el tejido metalmecánico en particular, y el industrial general".

En este sentido, recuerda que sobre la mesa quedan sus propuestas para que, a través de un difícil y acelerado ejercicio de transformación, se ayude a las empresas de la industria auxiliar de la automoción, y al conjunto del metal por extensión, a redefinir sus modelos de negocio, a buscar nuevas maneras de producir y diversificar sus productos, servicios y mercados, a recomponer sus cadenas de suministro para que sean más resilientes, y a desarrollar capacidades digitales. "Solo así, conseguiremos tener el sector industrial que nuestra sociedad necesita", concluye el post.