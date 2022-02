Cvirus.- Darias confia en la vacuna espanyola: "Serà la vacuna europea que tots estàvem esperant"

"Creiem que serà la vacuna europea que tots estàvem esperant, des de la prudència i l'esperança", ha declarat després de visitar el vacunòdrom de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

En roda de premsa, Darias ha celebrat com una "fantàstica notícia" que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) autoritzara aquest dimecres l'assaig clínic d'aquesta vacuna en fase III, ja que els resultats d'anteriors fases van ser "molt esperançadores".

En aquesta fase participaran 3.000 voluntaris majors de 16 anys en 17 hospitals espanyols, entre ells el Clínic de València, i està previst que se sumen un centre a Itàlia i dos a Portugal. La previsió és tindre la vacuna en el segon trimestre de 2022, amb una capacitat de producció de 600 milions de dosis, xifra que previsiblement es podria doblar en 2023.

Preguntada per les queixes d'alguns voluntaris per no incloure la vacuna HIPRA en el certificat COVID, Darias ha assegurat que el Ministeri treballa "intensament" amb la Comissió Europea perquè existisca eixa possibilitat. "Tenim les millors expectatives que qui participe en l'assaig puga tindre el certificat", ha asseverat, i ha afegit que espera que siga "en breu".

A més, de cara al futur, la titular de Sanitat ha augurat que la vacuna d'HIPRA es podrà sumar a les de Moderna que es produeixen en la planta de Granada de la farmacèutica Rovi.

TERCERES DOSIS A MENORS D'EDAT

D'altra banda, sobre la possibilitat d'aplicar les terceres dosis als menors de 18 anys, ha recordat que eixa decisió ha de partir de la Ponència de Vacunes i que és un procés "en permanent revisió" del que el Ministeri està "atent". "Hem d'anar pas a pas", ha remarcat, i no ha volgut entrar en si s'aprovaran per a menors de 5 anys perquè ni tan sols ho ha aprovat la UE.