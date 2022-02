Mazón aplaudeix la qualificació del gas i la nuclear com a energies verdes i diu que cal poder competir en igualtat

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha aplaudit aquest dijous que la Comissió Europea haja confirmat que mantindrà l'energia nuclear i el gas dins de la categoria d'inversions 'verdes' perquè les veu necessàries per a la transició a energies netes, i ha assenyalat que "cal poder competir en igualtat de condicions que els altres".

Mazón ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de visitar les instal·lacions de l'empresa Estudio Cerámico a Sant Joan de Moró (Castelló) i mantindre una trobada de treball amb directius de firmes ceràmiques amb seu a la localitat.

Sobre aquest tema, el dirigent 'popular' ha explicat que en la UE s'estava treballant "amb diferència de prioritats i de requisits per a uns i per a uns altres". "Crec que no és bon company el prejuí que hi ha hagut, demonitzant una indústria com l'energia nuclear, que a països com França li està donant un resultat molt concret i palpable, doncs ens fa perdre competitivitat", ha afegit.

"M'alegre que s'hagen establit aquestes indústries com a indústries verdes, doncs ens ha costat molt que alguns ho entenguen i que isquen a voltes d'eixa manera de veure les coses tan sectàries i amb tant prejuí", ha dit Mazón, qui ha apuntat la necessitat de "poder competir en igualtat de condicions que els altres".

SECTOR CERÀMIC

D'altra banda, respecte al sector ceràmic, Carlos Mazón ha manifestat sentir orgull "perquè és una indústria vital per a Castelló, per a la Comunitat Valenciana i per a l'ocupació i perquè té un procés d'altíssima tecnificació, de sostenibilitat i de disseny".

"Aquest orgull cal acompanyar-lo de l'exigència, perquè el moment que estem vivint per la crisi del gas és extraordinàriament difícil", ha apuntat el president del PPCV.

En aquest sentit, Mazón creu que la Generalitat Valenciana "ha d'elevar el nivell d'exigència, doncs no pot ser que el sector de la ceràmica no estiga encara catalogat entre els prioritaris des del punt de vista dels fons europeus; no pot ser que, almenys mentre dure la crisi del gas, no s'haja reduït l'IVA dels components de la factura del gas; i no pot ser que ningú s'haja plantejat la rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs i que les ajudes d'Estat no hagen començat".

Segons ha dit, aquest nivell d'exigència és "absolutament necessari" perquè es necessita per a la productivitat i per a l'ocupació. "Ja no podem esperar més, necessitem una reacció de Pedro Sánchez, de Ximo Puig i dels quals ens han de defendre i no ho estan fent amb la urgència i contudencia amb les quals el sector ho necessita", ha conclòs.