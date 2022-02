La UPV ofereix 14 programes acadèmics amb recorreguts successius, que vinculen un títol de grau i un de màster

Aquesta iniciativa suposa que l'alumne realitza un grau i un màster -de la branca d'enginyeria i arquitectura- de forma consecutiva i permet que puga matricular-se en el màster quan li queden per superar un màxim de 30 crèdits ECTS (incloent el treball de final de grau).

En el cas de l'alumnat que no està inscrit en el programa, no podrà tindre més de 9 crèdits ECTS (exclòs el TFG) pendents per a accedir el màster, explica la institució acadèmica.

La vicerectora d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües de la UPV, María del Val Segarra, ha afirmat que "amb aquests programes es pretén donar més visibilitat a les professions regulades, de manera que la societat siga conscient que, en determinades titulacions, és necessari cursar el màster que habilita per a la professió".

El Reial decret 822/2021, del 28 de setembre, permet a les universitats la possibilitat d'oferir aquests programes acadèmics com a recorreguts successius que vinculen un títol de grau i un títol de màster universitari orientat a l'especialització professional i preveu també la regulació mitjançant una normativa pròpia d'un procediment per a l'accés als estudis de màster universitari d'aquests programes sense haver finalitzat el grau vinculat.

En el cas de la UPV, la nova normativa de preinscripció i admissió als estudis de màsters universitaris ha sigut aprovada hui pel Consell de Govern. Aquesta norma té com a objectiu abordar en un únic document la regulació de la preinscripció i admissió de l'alumnat a estudis de màsters universitaris en la Universitat Politècnica de València.

La vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria de la UPV, M. Esther Gómez, ha afirmat que "aquesta normativa permet des del curs 22-23 l'admissió i matrícula condicionada en un Màster Universitari a un o una estudiant de Grau al que li reste per superar el TFG i com a màxim fins el 9 crèdits ECTS, si bé en cap cas podrà obtindre el títol de Màster si prèviament no ha obtingut el títol de Grau".

La Universitat Politècnica de València ofereix un total de 14 programes acadèmics amb recorreguts successius, dels quals la meitat pertany a professions regulades que requereixen del màster habilitant per a exercir. Es tracta de les següents professions: Enginyer/a Aeronàutic/a; Enginyer/a Agrònom/a; Arquitecte/a; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Enginyer/a Industrial; Enginyer/a de Montes; Enginyer/a de Telecomunicació.

A més, s'ofereixen els programes d'Enginyer/a Informàtic/a (campus de Vera i campus d'Alcoi); Enginyer/a de Telecomunicació, So i Imatge; Enginyer/a en Geomàtica i Geoinformació; Enginyer/a Químic/a (campus de Vera i campus d'Alcoi); i, finalment, programa en Edificació.