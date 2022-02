Cvirus.- El 65% d'escolars de 5 a 11 anys té la primera dosi de la vacuna, 10 punts més que la mitjana nacional

Així ho han manifestat fonts de la Conselleria de Sanitat Universal després que la titular d'aquest departament, Ana Barceló, haja mantingut aquest dijous una reunió amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a analitzar el procés de vacunació infantil que s'està duent a terme a la Comunitat Valenciana i l'administració de la segona dosi a aquest col·lectiu.

En concret, des que es va iniciar el procés el passat 15 de desembre a la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja ha administrat 226.911 dosi de la vacuna pediàtrica. Per províncies, s'han inoculat 79.635 dosis a Alacant, 26.498 a Castelló i 120.778 a València.

Des que es va reprendre la vacunació després de la volta de les festes de Nadal s'han vacunat més de 119.300 xiquets i xiquetes. D'ells, al voltant de 17.300 són menors que, per qualsevol motiu, no es van posar la vacuna en la primera fase i que, per tant, han sigut repescados en aquest període. Aquesta quantitat suposa un 14,5% de les vacunes inoculades en aquesta segona fase.