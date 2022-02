Myriam Imedio es llança a la novel·la negra amb un "crit d'atenció" sobre salut mental i abús a la dona

Així ho ha manifestat a Europa Press la pròpia autora, que s'incorpora amb aquest títol al segell Serie Negra de RBA. El volum arriba a les llibreries aquest dijous i es presentarà en València el pròxim 27 de febrer en Àmbit Cultural Corte Inglés.

La trama presenta Lis de Fez, una psicòloga diferent triada per les seues qualitats per a participar en un projecte secret que podria revolucionar l'anàlisi de la ment humana. Això va ser abans que una misteriosa dona es lleve la vida davant d'ella en un autobús i la seua vida canvie per sempre. Ella està convençuda que el malson que acaba de començar té relació amb el projecte en el qual va a treballar, però haurà de demostrar-ho.

'La isla más remota del mundo' està plantejada com "un compte enrere activat per a la protagonista en una illa paradisíaca però també aterridora". "Un puzle que mostra la maldat en estat pur, les dobles vides, el cinisme, les aparences. Els lectors veuran fins a on som capaços d'arribar els éssers humans i com canvien els nostres límits morals quan nostres circumstàncies es transformen. A més, van a trobar un elenc de personatges d'allò més carismàtics", promet l'escriptora.

Imedio comenta que en aquesta novel·la hi ha morts, assassinats i perversió. No obstant açò, afig, "no és una història d'una parella de detectius que troben un cos i inicien una investigació, sinó que va més enllà: la protagonista és una dona molt potent que es veurà contra les cordes i el lector observarà la seua evolució, com avança, com sorteja els obstacles".

"Per açò vaig triar el thriller, és un gènere que et dóna ferramentes per a escriure una història ràpida, fluïda, que no decau, amb girs importants i sorpreses fins al final", sosté.

"M'AGRADEN ELS REPTES"

L'autora havia publicat anteriorment dos obres i amb aquest nou treball ha volgut "experimentar", assevera. "Leo tot tipus de gèneres i em venia de gust explicar una història així, escriure alguna cosa amb un començament amb magnificència, que creara molts dubtes al lector i volguera seguir llegint. Toque temes molt seriosos, he hagut de documentar-me bé així que ha suposat un repte. M'agraden els reptes", agrega.

En aquest sentit, assegura que, una vegada que els lectors tanquen el llibre, es pregunten "si ells hagueren actuat així, si hagueren traspassat tots els límits i que es posen en el lloc dels protagonistes". I, sobretot, apunta, que la novel·la siga "un crit d'atenció".

La narradora declara que s'ha inspirat en la realitat "i la realitat és que la salut mental està molt maltractada i abandonada". "Encara sort que gràcies a la pandèmia pareix que s'ha difuminat l'estigma sobre el tema i ja es pot parlar sense que siga tabú, però encara tenim molt a fer sobre aquest tema. I sobre a l'abús de la dona, molt més", emfatitza.

Myriam Imedio (València, 1984) és escriptora i periodista. Ha treballat com a redactora en diversos periòdics (Las Provincias, La Voz del Mediterráneo) i pàgines web, així com en gabinets de premsa i la televisió valenciana.

En 2015 es va autopublicar en Amazon la seua primera novel·la, 'El séptimo punto de Selleck', que es va mantindre durant mesos en el Top 100 de les novel·les de ficció més venudes a Espanya i Mèxic. Després de la seua segona novel·la, 'La esperada Lluvia' (Premi Marta de Mont Marçal), s'incorpora al segell Serie Negra de RBA amb la seua primera novel·la negra.