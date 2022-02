El Magnànim completa l'edició del teatre de Manuel Molins amb l'edició del tercer volum

Des de l'entitat recalquen que les obres de Manuel Molins "han superat moltes traves característiques del teatre revulsiu i transgressor, han sigut i estan representant-se amb regularitat, i per la seua recepció en el públic i en la crítica, són una aportació inestimable que, ara, amb aquesta edició, es posa clarament de manifest i permet que siga examinada i llegida en els seus aspectes polièdrics".

A més, subratllen dos característiques "singulars" de la dramatúrgia de Molins: d'una banda, la perspectiva crítica i incisiva amb què tracta les temàtiques abordades, fins i tot quan ho fa en clau de comèdia, i, per un altre, els referents filosòfics, literaris i artístics que bateguen en els textos, fins al punt que la seua dramatúrgia conflueix amb el gènere de l'assaig.

Aquest tercer volum de l'obra teatral de Manuel Molins conté un total de 22 peces, agrupades en quatre sèries: 'Farses i metrofarses' (1981-2008), cinc obres), 'Infantils' (1993-2011, quatre obres), 'Encàrrecs i versions' (1983-2012, cinc obres) i 'Obres en castellà' (1966-2017, huit obres).

I, com és característic en Manuel Molins, es tracta de noves aportacions a l'ideari de la seua dramatúrgia: "problematizar el món, despullar les convencions i situar els humans enmig dels drames en els quals sobreviuen per la injustícia i les pressions dels poderosos", com ha escrit.

En definitiva, és "una altra mostra molt representativa de l'impuls creatiu de Manuel Molins, un convit a entrar en el teatre contemporani, tant des de la lectura com des d'un estímul per a acudir a les representacions com a espectacle viu, vigent i sempre sorprenent", afirmen des del Magnànim.

Manuel Molins (Alfara del Patriarca, 1945) va estudiar Humanitats i Teologia en el Seminari Metropolità de València i en la Pontificia de Santo Tomás de Aquino a Roma; l'any 1970 va deixar el Seminari i va convalidar aquests estudis per la Llicenciatura de Filosofia i Lletres per la Universitat de València. Va treballar de professor de Secundària, dedicant de tot el seu temps lliure al teatre, des de 1968 amb la fundació del Grup 49.