Satse afirma que els infermers compleixen amb els requisits per a accedir a la jubilació anticipada

Sobre aquest tema, afirma que els infermers de la Comunitat Valenciana compleixen "els mateixos requisits" que altres col·lectius professionals, com els policies, treballadors del sector ferroviari o personal de vol o professionals taurins, als quals el Govern "ja els ha aplicat un coeficient reductor de l'edat de jubilació en virtut de la Llei General de la Seguretat Social".

Així, constata que les condicions laborals dels infermers són "especialment dures i penoses" com s'ha constatat en la pandèmia ja que "es veuen sotmesos a nombrosos riscos psicosocials, biològics, químics, físics i mecànics i, a més a més, han de treballar a torns i a les nits".

En aquesta línia, explica que la norma preveu que l'edat mínima exigida per a tindre dret a pensió de jubilació puga ser rebaixada en aquells grups o activitats professionals els treballs de les quals siguen de naturalesa excepcionalment "penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusen elevats índexs de morbiditat i mortalitat". "Unes dures condicions que els infermers ja patien abans de la pandèmia i que s'han visibilitzat i empitjorat encara més en els dos últims anys d'incansable lluita contra el Covid-19", afirmen.

Així, apunten que la professió és exercida en més d'un 85 per cent per dones, i "en vincular-la socialment als rols que tradicionalment s'associen al gènere femení de la cura, com a llar i família, no se li reconeix suficientment la gravetat de les seues condicions laborals".

"La societat no percep l'afectació psicològica, l'estrés o l'esgotament emocional que provoca el contacte permanent amb el patiment humà. Per açò, no s'estan adoptant les mesures de compensació que ajuden a protegir la seua salut, també en l'última etapa de la seua vida laboral", apunta.

El sistema de jubilació per coeficients reductors que defèn SATSE no implica una sobrecàrrega addicional del sistema públic de pensions ni tampoc de la Seguretat Social, ja que preveu una cotització incrementada que s'abonarà durant tota la vida laboral de cada professional.

A més, milloraria l'atenció a pacients i ciutadans i a la Conselleria de Sanitat ja que per la naturalesa del seu treball i la complexitat "necessiten una perícia i habilitats específiques, així com un estat de permanent alerta i vigilància, que es veuen afectades a causa de l'evolució cronològica natural de les persones". Així mateix, suposaria la contractació de nous professionals rejovenint les plantilles.

Per a aconseguir aquest objectiu i a nivell general, SATSE mantindrà reunions i contactes amb responsables del Govern estatal, conselleries de Sanitat autonòmiques i partits polítics en el Congrés dels Diputats i Senat i realitzarà jornades i actes diversos en centres sanitaris de tot l'Estat. Així mateix, difondrà diferents materials informatius i realitzarà tot tipus d'accions de comunicació online i offline.