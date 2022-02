Psicòlegs demanen que el pla valencià de salut mental siga "coherent" i tinga suficients recursos

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat (COPCV) valora positivament l'anunci de l'engegada de la convenció ciutadana per a dissenyar el futur pla valencià de salut mental, per al qual sol·licita coherència, destinar els recursos necessaris per a cobrir les necessitats de la població i uns pressupostos que permeten la seua execució.