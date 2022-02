Memoria, música, proyecciones y gastronomía abren boca a los Premios Goya "de València y de la recuperación"

La agenda de actos se ha dado a conocer este miércoles en un acto en el que han participado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de València y la vicealcaldesa, Joan Ribó y Sandra Gómez; el presidente de la Diputación, Toni Gaspar; y el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso. También han asistido premiados valencianos, profesionales vinculados al sector y miembros de la familia de Mariano Benlliure, el autor del busto de Goya utilizado para el galardón.

La primera de las citas que anticipan la ceremonia -que se desarrollará en el Palau de les Arts- se ha inaugurado hoy mismo. Se trata de la muestra 'De València a los Goya', que exhibe en la Plaza del Ayuntamiento fotografías de gran formato de valencianos y valencianas premiadas con un Goya.

Además, en los próximos días se instalarán en diversos barrios de la ciudad reproducciones a gran escala de los 'cabezones' elaboradas por artistas falleros. En esos mismo enclaves, el día 12, bandas de música interpretarán partituras de películas de Berlanga. En el programa de actos estaba previsto un recital a cargo de la Banda Municipal de València, cuya celebración está en el aire debido a que los sindicatos de la formación han convocado una jornada de huelga dentro de las protestas que están llevando a cabo por su traslado al Palau de la Música.

El día 11 de febrero se proyectará sobre la fachada de la casa consistorial un video mapping en tributo a los nominados, con especial protagonismo a los valencianos y al Goya de Honor, José Sacristán.El punto de sabor lo pone una iniciativa gastronómica en la que 40 restaurantes ofrecen menús inspirados en el cine. La iniciativa está siendo "un éxito", ya que se han vendido un millar en 48 horas. También acogerá actividades el centro Bombas Gens, que desde el 8 de febrero albergará 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'. Completará su oferta con encuentro y mesas de debate con nominados.

"LOS BRAZOS ABIERTOS"

Mariano Barroso ha agradecido la acogida a la capital del Turia y a las instituciones. "Estos son los Goya de València", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que es "la primera vez que se pone el nombre de una ciudad" bajo el lema 'Premios Goya'. Asimismo, ha comentado que, a veces en Madrid tenemos la sensación, y no es responsabilidad de nadie, de que casi molesta porque está todo lleno de actos. Cuando venimos a una ciudad como València nos encontramos los brazos abiertos y esas actividades en las calle que nos permiten integrarnos".

El responsable de la Academia ha agregado que ya está desembarcando el equipo técnico y el próximo lunes empezarán los ensayos de la ceremonia, que contará con varios presentadores y que contendrá alguna "noticia impactante" que se anunciará próximamente. Y, preguntado por si se plantea repetir la gala en València, ha contestado entre risas: "Espera que hagamos la primera".

Por su parte, Ximo Puig, ha comenzado su intervención citando a Berlanga: "Yo pensaba que lo más jodido de mi vida había sido la censura de Franco. ¡Pues no! Lo más jodido es la pérdida de la memoria", dijo el cineasta. El 'president' ha considerado que esta es una reflexión importante y ha abogado por no olvidar la labor de las personas "esenciales" que hacen posible el mundo del cine. Igualmente, ha reivindicado la aportación valenciana a la historia de los galardones, ya que solo en 8 de las 35 galas celebradas hasta ahora no ha habido presencia de la Comunitat.

"ES EL MOMENTO"

Asimismo, ha subrayado que, después de dos años de pandemia "durísimos" ahora "es el momento" de esta gala, a la vez que ha resaltado la importancia que la industria audiovisual tiene para el empleo. Por ello, ha recalcado que "aquellos que la denostan, no solo cometen una injusticia, sino un gran error".

Por su parte, Joan Ribó ha celebrado que la gala dará la oportunidad a la ciudad de demostrar que es "referente" en ámbitos como cultura y diseño y ha celebrado que el Año Berlanga tendrá de este modo "un final de cine".

En un acto previo, el alcalde ha sido preguntado por si cree que los Goya volverán a ser lugar de reivindicación política. Al respecto, ha declarado que "los premios Goya son cinematográficos Creo que los protagonistas han de ser los actores y los directores". "Y me parece que los políticos, los que nos dedicamos a la política debemos estar en un respetable segundo lugar. Creo que hemos de dejar el protagonismo a quienes realmente lo han de tener: los actores y los directores de cine", ha apostillado.

La vicealcaldesa Sandra Gómez ha enfatizado que la gala será la de "la recuperación emocional de la sociedad española", ya que será uno de los primeros grandes eventos europeos de la temporada. Finalmente, desde la corporación provincial, Toni Gaspar, se ha mostrado convencido de que "ya es hora de ensalzar y promocionar el talento local".