Unanimitat en Les Corts per a estudiar com afecta la precarietat laboral a la salut mental

Aquesta iniciativa, presentada pel PSPV i aprovada per unanimitat, proposa l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) elaborar un informe que permeta conéixer les conseqüències que té la intensitat laboral en les ocupacions precàries per a la salut física i psicològica del treballador.

La proposta assenyala que el ritme vertiginós de treball suposa una amenaça per a la salut, arribant a provocar trastorns, depressió o conseqüències físiques, que afecta al mateix temps a les organitzacions empresarials i al conjunt de l'economia, detalla el grup socialista.

També recorda que els últims informes elaborats pels sindicats i pel propi INVASSAT llancen dades preocupants, que apunten a una directa relació entre la bretxa salarial i els sectors productius més feminitzats i amb uns salaris molt baixos, com les cambreres de pis o 'kellys'.

Per tot açò, la proposició no de llei (PNL) aposta per activar mecanismes efectius de prevenció perquè cap empleat dels sectors més precaris es vegen exposats a patir una malaltia laboral.