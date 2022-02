Xúquer Viu considera que "no hi ha aigua suficient" per a transvasar del Xúquer al Vinalopó

Mitjançant un comunicat, han criticat que el que consideren "el lobby de l'aigua d'Alacant" torna a exigir aigua del Xúquer per a "pal·liar la sobreexplotació del Vinalopó i el seu dèficit". "No acaben d'entendre que la situació del Xúquer i l'Albufera fan impossible qualsevol transferència d'aigua a altres conques sense posar en perill la seua pròpia supervivència", han remarcat.

Per a Xúquer Viu, "cal tindre en compte que tant el riu Xúquer com l'Albufera estan lluny d'aconseguir el bon estat ecològic, i és molt improbable que aquest bon estat s'aconseguisca per al 2027, com indica la Directiva Marco de l'aigua". "La prioritat, per tant, ha de ser recuperar aquests ecosistemes que formen part de la Red Natura 2000", han agregat.

De fet, remarquen que el Pla Hidrològic "reconeix la gravetat de la situació futura": "Finalment, la forta disminució de recursos que es preveu al sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic suposarà l'aparició d'un important dèficit de més de 300 hm3/any al sistema", han agregat.

Per açò, han proposat que en el futur Pla Hidrològic se suprimira l'article que diu que "els recursos excedents del Xúquer podran aprofitar-se per a pal·liar la sobreexplotació d'aqüífers i dèficit de proveïment al sistema Vinalopó-Alacantí", per a "no donar falses esperances que generen tensions i malentesos".