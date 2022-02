Atur.- Nomdedéu: "Mai s'havia registrat un descens tan pronunciat de l'atur durant el primer mes de l'any"

"Estem davant unes xifres molt positives, que a més ens situen, ara ja sí, en nivells d'atur previs a la declaració de l'estat d'alarma", ha ressaltat en un comunicat. De fet, el nombre de persones desocupades es troba pròxima en el nivell de maig de 2019.

El director de Labora ha posat en valor que la reducció de la desocupació arriba a tots els sectors econòmics i a alguns de manera "intensa". D'aquesta manera, ha destacat el cas del sector de la construcció (-6,11%) o el de la indústria (-3,39%). De la mateixa manera, el descens ha arribat aquest mes tant a homes (-4,87%) com a dones (-2,21%) i és especialment forta entre les persones joves (-14,75%).

Per a Nomdedéu, les dades de la desocupació sumades a les de l'EPA constaten que la Comunitat es troba "davant una clara consolidació de la tendència cap a la recuperació econòmica". Així mateix, ha mostrat la seua esperança que aquesta reactivació "es veja encara més reforçada per la normalització de la pandèmia i l'estímul a la demanda que suposarà l'arribada dels Fons Europeus de Recuperació".

En aquest sentit, Nomdedéu ha recordat que Labora ha engegat ajudes per a emprendre, per a la capacitació digital de dones en entorns rurals i per a la realització d'itineraris personalitzats d'orientació.

Finalment, el secretari autonòmic d'Ocupació ha assegurat que, des de Labora i des de la Generalitat es continuarà "treballant braç a braç amb les persones treballadores i el teixit productiu per a ampliar les oportunitats laborals existents, tant en quantitat, com sobretot en qualitat".