La demanda de llengües estrangeres en ofertes de treball a la Comunitat Valenciana cau quasi 15 punts, segons un estudi

Així ho assenyala l''Informe Infoempleo Adecco 2021: Oferta i demanda d'ocupació a Espanya', que reflecteix com la crisi sanitària de la covid ha desplaçat la importància dels idiomes en les ofertes laborals a un segon pla, la qual cosa ha provocat un descens de 14,8 punts percentuals la seua presència en les vacants.

Ara, només l'11,6% de les ofertes laborals en territori valencià exigeix conéixer una segona llengua estrangera, la dada més baixa de -almenys- els últims dotze anys. Així i tot, l'autonomia valenciana s'ha col·locat com la cinquena regió amb major demanda d'idiomes (un any arrere era sisena), una posició per davall de la dada mitjana nacional (12,6%).

L'anglés segueix sent la llengua estrangera més demandada les ofertes de treball a la Comunitat amb requisit d'idiomes (84,2% d'elles), seguida del francés (13,8%), de l'alemany (12%) i de l'italià (4,15%; la valenciana és la quarta autonomia que més demanda aquesta llengua). A més, en un 2,8% de les ofertes laborals amb requisit d'idiomes valencianes es busquen llengües com a rus, xinés, àrab o llengües oficials de Països de l'Est.

En l'àmbit nacional, analitzant les diferents categories professionals, els llocs de direcció (15%) ja no ostenten la primera posició quant a demanda d'idiomes perquè els avancen els tècnics (19%) i els comandaments intermedis (17,9%).

El sector internacional torna a estar entre els primers demandants de professionals amb coneixements en diferents llengües, el 74,4% de les ofertes dins d'Organismes internacionals van demandar idiomes pujant 4 punts percentuals pel que fa a l'any anterior. Al seu torn, el sector multimèdia va créixer 9,5 punts i es va col·locar en segona posició, amb el 48,4% de les seues ofertes demanant idiomes. I, en tercer lloc, es va situar Comerç Exterior, amb el 47,4% de les seues ofertes.

Quant a àrees funcionals, aquelles que es desenvolupen de cara al públic o mantenen un major contacte amb clients, proveïdors, etc. destaquen per damunt de la resta en la demanda d'idiomes. Administració i Secretariat, Atenció al client, Màrqueting i ADE van ser les quatre àrees que van encapçalar la llista.