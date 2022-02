Igualtat col·labora per a organitzar el II festival de cinema infantil 'Pantalla Alborache'

El Festival Internacional de Cinema Infantil i Juvenil en el mig rural 'Pantalla Alborache' va celebrar en 2021 la seua primera edició, amb l'objectiu de reivindicar la necessitat de programar activitats culturals per als més xicotets al món rural, tant per a donar una oferta cultural de qualitat als propis veïns i veïnes d'Alboraig i la seua comarca com per a convertir-se en un al·licient turístic.

Oltra ha agraït a l'alcaldessa la seua "disponibilitat i creativitat" amb la promoció d'aquest projecte, que "obri una oportunitat" per a xics i xiques de "buscar vocacions, de ser voluntaris i voluntàries, de socialitzar, de formar-se, d'accedir a la cultura proposant què tipus de cinema volen per a aquest cicle", que, en el cas de les persones menors d'origen migrant, pot servir per a "connectar les cultures de les dos ribes del Mediterrani", ha apuntat.

D'altra banda, la vicepresidenta ha assenyalat que aquest projecte pretén també "implicar a tota la població infantil i juvenil d'Alboraig, perquè se senten protagonistes de la vida cultural del municipi", ha explicat la Generalitat en un comunicat.

En aquest sentit, ha ressaltat que la col·laboració en l'organització del Festival "una oportunitat per a una col·laboració més estable i permanent amb Alboraig, mitjançant la creació de Consell Local d'Infància i Adolescència", perquè els menuts d'aquesta localitat tinguen un paper actiu en les decisions polítiques que es prenen en la seua localitat".

Finalment, Oltra ha aprofitat aquesta reunió per a agrair als veïns i veïnes de la localitat la forma "harmònica" amb la qual s'ha acollit el centre d'atenció a menors Albergue Torre de Alborache i el bon enteniment que s'està donant entre la Conselleria i el municipi gràcies a una bona gestió i al fet que la població s'ha donat compte que el centre és una oportunitat per al municipi.