La Generalitat activa la convenció ciutadana que servirà per a dissenyar el Pla de Salut Mental

Així ho ha explicat el comissionat de Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, Rafael Tabarés, després de la reunió mantinguda amb el president, Ximo Puig.

El cap del Consell ha ressaltat que la iniciativa busca teixir "totes les aliances possibles" per a elaborar un "gran pla" i a més contribuirà a "superar la invisibilitat d'un dels greus problemes que té aquesta societat" i que ha aflorat de manera especial durant la pandèmia.

Tal com ha subratllat Puig, l'actual situació d'emergència sanitària ha fet visible "un elefant que estava en l'habitació, que és la salut mental, arraconada de les grans prioritats de la salut pública" durant molt temps. Per açò, ha destacat la importància d'aprofitar les lliçons que deixa la pandèmia para a "posar en el lloc que correspon" a l'atenció a la salut mental.

Per la seua banda, Rafael Tabarés ha emfatitzat que "la pandèmia ho ha canviat tot" i "no podem mirar cap a un altre costat", perquè s'està posant sobre la taula "un tret essencial de la condició humana, que és la necessitat de cuidar-nos". "La situació és molt difícil, per a molts, dramàtica, però també estem respirant una atmosfera d'esperança, d'expectativa, de possibilitat de canvi, d'eixir junts de tot açò; Per açò, és important participar en aquest procés deliberatiu, pioner a nivell mundial", ha postil·lat.

Els 70 ciutadans i ciutadanes participaran en quatre sessions que arrancaran el 5 de març i se celebraran al llarg d'aquest mes, en les quals escoltaran a persones expertes, familiars de persones malaltes i representants del món acadèmic, de manera que, al final del procés, ja a l'abril, puguen emetre una resposta raonada de forma consensuada a la qüestió plantejada: Com ha d'abordar-se la salut mental, drogodependències i conductes addictives a la Comunitat Valenciana?

RECOMANACIONS

La resposta a aquesta pregunta es realitzarà amb l'emissió d'una sèrie de recomanacions que s'elaboraran de forma col·lectiva sota el principi del consens i seran validades en sessió plenària.

Posteriorment, durant abril i maig s'engegaran comissions de treball amb persones expertes, familiars i diferents entitats implicades en l'atenció a la salut mental per a realitzar una proposta de redacció del pla de salut mental, treball que serà supervisat per un comité de seguiment amb la finalitat d'aconseguir un text que "vaja més enllà" perquè "dure en el temps" i compte també amb la participació dels grups polítics.

El procés de selecció ha inclòs un sorteig cívic realitzat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha obtingut una mostra de 9.000 persones mitjançant un mostreig sistemàtic ordenat atenent a les variables de nivell de renda, pertinença a l'àmbit urbà o al rural, edat, sexe, província i departament de salut de residència.

De totes les persones que emplenen la inscripció via web o de forma telefònica, la qual cosa hauran de fer abans del 14 de febrer, es realitzarà una segona estratificació anonimitzada, de la qual eixiran 70 membres titulars i 70 suplents també a través d'una mostra demogràfica i socialment descriptiva de la població de la Comunitat Valenciana. El resultat d'aquest segon mostreig serà notificat a les persones integrants de la convenció mitjançant correu electrònic.