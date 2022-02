El PSPV veu positiva la proposta catalana de finançament mentre el PPCV exigeix a Puig que la desautoritze

Així han valorat el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, i el portaveu adjunt 'popular' José Antonio Rovira les al·legacions remeses pels governs autonòmics a l'esborrany del Ministeri d'Hisenda per a reformar el finançament. En la seua proposta, el Govern català aspira a una "sobirania fiscal plena" i rebutja el concepte de població ajustada pel qual sí aposta la Generalitat Valenciana sobre la base de les conclusions dels experts que li assessoren sobre finançament.

Mata ha ressaltat que és de "extraordinària importància" que Catalunya faça aportacions perquè "fins ara apostaven per la bilateralitat", a més de sostindre que la seua proposta "beneficia als valencians" més que la pròpia proposta de la Generalitat. Però ha remarcat que el govern del Botànic aposta per la població ajustada en considerar que suposa "una solució perquè tots els territoris puguen estar còmodes".

"La nostra proposta és imbatible en termes tècnics i de visió d'estat malgrat les ximpleries que diga el PP", ha replicat en roda de premsa després de la junta de síndics, acusant als 'populars' de fer "una perversa lectura" de les al·legacions de Catalunya.

És més, el també 'número dos' del PSPV ha assegurat que Puig desautoritzaria abans al president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que al català, Pere Aragonès, perquè la proposta de la Xunta és que Hisenda no tinga només en compte la població ajustada.

Per contra, el diputat 'popular' ha reiterat les crítiques que va fer aquest dilluns el president del PPCV, Carlos Mazón, que el criteri de Catalunya perjudica els interessos valencians. "Ens dona molta por que Pedro Sánchez puga estar pensant en l'interés dels independentistes", ha previngut, i ha instat Puig ha desautoritzar al Govern.

Entre la resta de partits, la portaveu adjunta de Compromís Mònica Álvaro ha exigit que els diputats nacionals valencians facen "pedagogia" perquè el nou model tire avant en el Congrés i ha assegurat que la proposta de la Comunitat és positiva per a tota Espanya.

Com a síndica d'Unides Podem, Pilar Lima s'ha mostrat orgullosa que les al·legacions valencianes seguisquen el criteri dels experts i de la Plataforma per un Finançament Just i ha insistit a impulsar una reforma fiscal a Espanya per a "augmentar el pastís de recursos" i que el finançament no siga "una batalla de pobres contra pobres". Ha demanat al PP que s'"aclarisca" i que el nou model establisca uns mínims per a evitar el 'dúmping' fiscal.

I de l'oposició, la síndica de Vox, Ana Vega, ha reiterat que el seu partit no participarà en el "circ" del finançament i ha acusat el Govern d'utilitzar aquest debat com a "arma llancívola" per a aconseguir el suport de partits independentistes.